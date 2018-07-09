На борту потерпевшего аварию в Киргизии вертолета были альпинисты из Японии и Польши

Казахстанские спасатели эвакуировали всех находившихся в разбившемся в горах Киргизии вертолете.

"В 15:25 все альпинисты и члены экипажа были нашим бортом подняты и доставлены в населенный пункт", - сообщил в понедельник агентству "Интерфакс-Казахстан" председатель комитета по ЧС МВД Казахстана Владимир Беккер.

По его словам, на борту совершившего неудачную посадку вертолета Ми-8 находилось девять альпинистов, граждане Японии и Польши, три члена экипажа и один инструктор.

"Трое из них получили какие-то травмы, в связи с чем они запросили помощь по предоставлению судна. По согласованию с премьер-министром нами направлен был туда вертолет Ми-171 "Казавиаспаса"", - рассказал он.

Ранее сообщалось, в понедельник в 8:13 (5:13 мск) вертолет Ми-8 МТВ Сил воздушной обороны Киргизии потерпел аварию при посадке на площадке "Южный Энильчек" (Иссык-Кульская область, север Киргизии). Из-за сильного бокового ветра при посадке вертолет завалился на левый борт.

По данным киргизского Генштаба, вертолет направлялся в лагерь "Южный Энильчек" для спасения альпиниста из Японии.

Позднее в ведомстве сообщили, что все находившиеся в вертолете люди доставлены в Бишкек.

Базовый лагерь "Южный Энилчек" расположен в горах северного Тянь-Шаня в Киргизии на высоте 4 тыс. метров над уровнем моря.