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Дальнее зарубежье 09.07.2018 16:53

МВД Финляндии предлагает правительству восстановить погранконтроль на период встречи Путина и Трампа

Министерство внутренних дел Финляндии представит правительству предложение восстановить пограничный контроль на период встречи в Хельсинки президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

Пограничный контроль для граждан с Шенгенской визой будет установлен на четыре дня с 12 часов пятницы на этой неделе и до 12 часов вторника на следующей неделе, сообщила в понедельник газета Yelsingin Sanomat со ссылкой на представителя департамента пограничной охраны.

Цель внутреннего пограничного контроля - предотвратить доступ в страну лицам, которые могут угрожать безопасности или общественному порядку.

Встреча В.Путина и Д.Трампа состоится в Хельсинки в понедельник, 16 июля.

Пограничный контроль внутри Шенгенской зоны может быть установлен как для пассажиров, прибывающих в Финляндию, так и для тех, кто вылетает из Финляндии. Пограничная охрана будет проводить проверки, прежде всего в основных аэропортах и портах, а также на самых оживленных северных пунктах пересечения границы.

По информации газеты, проверки будут проводиться на основе разведывательных данных и их анализа со стороны властей.

К проверке должны быть готовы все пассажиры. Восстановление проверки не приведет изменений для пассажиров по части проездных документов, ныне действующие правила в отношении проездных документов будут действительны и во время встречи.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, САММИТ, ГРАНИЦА, КОНТРОЛЬ


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