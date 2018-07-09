Еврокомиссия продолжает работать с Лондоном ради соглашения по Brexit, несмотря на отставку британского координатора по переговорам

В ЕС рады тому, что британские власти провели глубокое обсуждение проблем, связанных с ситуацией после Brexit, и Брюссель проанализирует итоговые предложения Великобритании, как только они поступят в ЕС в письменном виде, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маргаритис Схинас.
"Что касается отставки господина (координатора переговоров по Brexit с британской стороны Дэвида - ИФ) Дэвиса, у нас нет комментариев. Мы продолжим вести переговоры с добрыми намерениями и волей с госпожой (премьер-министром Великобритании Терезой - ИФ) Мэй и переговорщиком британского правительства, чтобы прийти к соглашению", - сказал пресс-секретарь ЕК в понедельник на брифинге в Брюсселе.
Он отвечал на вопросы журналистов после того, как сообщил им, что во второй половине дня в воскресенье председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обсудил с Т.Мэй по телефону ситуацию вокруг Brexit.
При этом М.Схинас отказался комментировать возможное развитие переговоров по Brexit в свете событий в британском правительстве, заявив, что не хочет "пускаться в гипотезы о будущем".
"Мы работаем с целью заключить соглашение. Мы доступны (для контактов - ИФ) на сто процентов, чтобы работать в этом направлении", - пояснил он.
По его словам, позиция ЕС в ходе переговоров "всегда была спокойной", и речь не идет о "психологической, эмоциональной игре, энтузиазме и разочаровании".
"Мы здесь для того, чтобы выполнять нашу работу. Есть график. Он жесткий. Все об этом знают. Мы доступны 24 часа в сутки семь дней в неделю. На этой основе движемся вперед", - сказал М.Схинас.
На дополнительный вопрос, создала ли Брюсселю проблему отставка Д.Дэвиса, представитель ЕК ответил: "Нет. Мы здесь, чтобы работать".
По его мнению, позиция Еврокомиссии на переговорах по Brexit ясна.
"У нас есть мандат на переговоры, единогласно предоставленный 27 государствами-членами ЕС, которые абсолютно едины относительно этой позиции и целей переговоров. И мы полностью соблюдаем этот мандат, усиленный заключениями Европейского совета (от 28-29 июня - ИФ). Перед нами работа, которую надо выполнить. Мы решительно настроены это сделать, и хотели бы прийти к соглашению в соответствии с установленным графиком", - отметил М.Схинас.
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