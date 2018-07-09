Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9992 RUR   0.0269 GBR   2.2606 TRY   0.3726

Цена на нефть

    $/bbl WTI   73.80 Brent   77.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 43° Завтра 26° 37° 12 Июл 26° 37° 13 Июл 27° 38°

Спорт 09.07.2018 17:21

Луис Энрике стал новым главным тренером сборной Испании по футболу

Королевская испанская футбольная федерация объявила о назначении на пост главного тренера национальной команды страны Луиса Энрике.

Как сообщается на сайте организации, соглашение со специалистом рассчитано на два года.

Луис Энрике - бывший футболист испанских "Спортинга", "Реала", "Барселоны". В качестве главного тренера работал в итальянской "Роме", а также испанской "Сельте" и в "Барселоне".

Будучи игроком, с "Реалом" по разу выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании и Суперкубок Испании; с "Барселоной" - по два раза - чемпионат Испании, Кубок Испании, по разу - Суперкубок Испании, Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА. В составе сборной Испании он стал олимпийским чемпионом.

Тренерские достижения Луиса Энрике связаны с "Барселоной", где он два раза выиграл чемпионат страны, три раза - Кубок Испании, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат мира среди клубов.

Сборная Испании лишилась главного тренера накануне старта ЧМ-2018 в России. Хулен Лопетеги был отправлен в отставку, после того, как стало известно, что он подписал контракт с мадридским "Реалом". На время турнира главным тренером стал Фернандо Йерро. Сборная под его руководством вышла в 1/8 финала, где проиграла России по пенальти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, ФУТБОЛ, СБОРНАЯ, ТРЕНЕР


Похожие новости


Бывший футболист "Реала" Йерро возглавил сборную Испании по футболу Тренер сборной Испании по футболу уволен за сутки до начала Чемпионата мира в России Главный тренер сборной Испании Лопетеги возглавит "Реал" после ЧМ-2018 Зидан объявил об уходе из "Реала" По три футболиста "Реала" и "Барселоны" вошли в состав сборной Испании на контрольный матч с Россией В футбольном клубе "Барселона" ликвидируют последствия хакерской атаки

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]