Луис Энрике стал новым главным тренером сборной Испании по футболу

Королевская испанская футбольная федерация объявила о назначении на пост главного тренера национальной команды страны Луиса Энрике.
Как сообщается на сайте организации, соглашение со специалистом рассчитано на два года.
Луис Энрике - бывший футболист испанских "Спортинга", "Реала", "Барселоны". В качестве главного тренера работал в итальянской "Роме", а также испанской "Сельте" и в "Барселоне".
Будучи игроком, с "Реалом" по разу выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании и Суперкубок Испании; с "Барселоной" - по два раза - чемпионат Испании, Кубок Испании, по разу - Суперкубок Испании, Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА. В составе сборной Испании он стал олимпийским чемпионом.
Тренерские достижения Луиса Энрике связаны с "Барселоной", где он два раза выиграл чемпионат страны, три раза - Кубок Испании, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат мира среди клубов.
Сборная Испании лишилась главного тренера накануне старта ЧМ-2018 в России. Хулен Лопетеги был отправлен в отставку, после того, как стало известно, что он подписал контракт с мадридским "Реалом". На время турнира главным тренером стал Фернандо Йерро. Сборная под его руководством вышла в 1/8 финала, где проиграла России по пенальти.
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