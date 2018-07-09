Азербайджан в 2019 году проведет мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею создания МИД

МИД Азербайджана в 2019 году отметит 100-летний юбилей, сообщает внешнеполитическое ведомство республики.

В МИД состоялось расширенное заседание по случаю Дня работника дипломатической службы, которое отмечается 9 июля.

Под руководством министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова создан оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию МИД Азербайджана.

На заседании также были обсуждены вопросы председательства Азербайджана в 2019-2022гг в Движении неприсоединения (ДН), а также проведения в 2019 году саммита ДН в Баку.

Ф.Исазаде