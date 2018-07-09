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Внутренняя политика 09.07.2018 17:10

Азербайджан в 2019 году проведет мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею создания МИД

МИД Азербайджана в 2019 году отметит 100-летний юбилей, сообщает внешнеполитическое ведомство республики.

В МИД состоялось расширенное заседание по случаю Дня работника дипломатической службы, которое отмечается 9 июля.

Под руководством министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова создан оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию МИД Азербайджана.

На заседании также были обсуждены вопросы председательства Азербайджана в 2019-2022гг в Движении неприсоединения (ДН), а также проведения в 2019 году саммита ДН в Баку.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИД, ЮБИЛЕЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]