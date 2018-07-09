Вода на черноморских пляжах Кубани стала аномально холодной, купание запрещено

Жителям и гостям черноморских курортов Краснодарского края от Геленджика до Анапы запретили купание в море из-за аномально низкой температуры морской воды, запрет может продлиться несколько дней.
"В связи с низкой температурой морской воды купание на всех пляжах Анапы запрещено. Управление гражданской обороны и защиты населения города призывает усилить контроль за детьми и пожилыми людьми", - сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации Анапы.
Температура морской воды в акватории Новороссийска 9 июля опустилась ниже 15 градусов, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации города героя.
"Такая низкая температура - редкая аномалия для июля", - подчеркнул собеседник агентства.
В разгар курортного сезона запрет на купание также введен на всех пляжах Геленджика и относящихся к нему приморских поселков.
"Согласно прогнозу, температура воды повысится до комфортных значений в течение ближайших двух-трех дней. Тогда купаться в море вновь будет безопасно", - сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.
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