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Здравоохранение 09.07.2018 17:32

Вода на черноморских пляжах Кубани стала аномально холодной, купание запрещено

Жителям и гостям черноморских курортов Краснодарского края от Геленджика до Анапы запретили купание в море из-за аномально низкой температуры морской воды, запрет может продлиться несколько дней.

"В связи с низкой температурой морской воды купание на всех пляжах Анапы запрещено. Управление гражданской обороны и защиты населения города призывает усилить контроль за детьми и пожилыми людьми", - сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации Анапы.

Температура морской воды в акватории Новороссийска 9 июля опустилась ниже 15 градусов, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации города героя.

"Такая низкая температура - редкая аномалия для июля", - подчеркнул собеседник агентства.

В разгар курортного сезона запрет на купание также введен на всех пляжах Геленджика и относящихся к нему приморских поселков.

"Согласно прогнозу, температура воды повысится до комфортных значений в течение ближайших двух-трех дней. Тогда купаться в море вновь будет безопасно", - сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

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Тэги: РОССИЯ, КУБАНЬ, КУПАНИЕ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]