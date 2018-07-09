Пенсионные расходы в Азербайджане составляют около 5% ВВП - Moody’s

Азербайджан продолжит получать выгоду от благоприятных демографических тенденций, считают аналитики Moody’s.
"Азербайджан и страны Центральной Азии продолжат пользоваться благоприятными демографическими тенденциями. В то время как некоторые из стран региона будут сталкиваться с более медленным ростом населения и некоторым старением рабочей силы, существенное расширение рабочей силы, даже принимая во внимание возможную чистую эмиграцию, позволит (Азербайджану и странам Центральной Азии – ИФ) в значительной степени сохранить свой потенциал роста", - отмечается в отчете агентства Moody’s о том, какое влияние на экономику стран СНГ оказывает демография.
По данным агентства, в настоящее время пенсионные расходы в Азербайджане составляют 4,6% ВВП в Азербайджане (один из самых высоких показателей в регионе - ИФ). "Быстрый рост среди пожилых людей увеличит эти суммы на три-четыре процентных пункта в течение следующего десятилетия", - подчеркивают аналитики Moody’s.
При этом отмечается, что в Азербайджане постепенное увеличение пенсионного возраста смягчит финансовое давление на пенсионные расходы.
"Азербайджан, наряду с Кыргызстаном, будут испытывать самый быстрый рост среди пожилых людей по сравнению с основными группами населения трудоспособного возраста", - подчеркивается в отчете.
В Moody’s считают, что постепенно повышая пенсионный возраст, большинство стран СНГ (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдова и Таджикистан) уже реагируют на фискальные и экономические угрозы, вызванные старением и замедлением роста населения трудоспособного возраста.
"Темп и эффективность реформ в пенсионной системе стран СНГ будут иметь значительные последствия не только для будущего экономического развития и финансовой стабильной региона, но и для нашей оценки институциональной устойчивости, которая, как правило, низкая в регионе СНГ", - подчеркивается в отчете.
А.Азизов
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