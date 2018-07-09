Генпрокуратура Азербайджана требует ограничить деятельность ряда СМИ в связи с распространением дезинформации по делу о покушении на главу ИВ Гянджи

Генеральная прокуратура Азербайджана обратилась в министерство транспорта, связи и высоких технологий с просьбой ограничить деятельность ряда электронных информационных СМИ, распространявших недостоверную информацию по делу о покушении на главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева.

«Должностные лица ряда СМИ, а также отдельные лица распространяют недостоверную информацию посредством информационных ресурсов в интернете»,- говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В частности, Генпрокуратура предлагает ограничить деятельность следующих интернет-ресурсов: Bastainfo.com, criminalaz.com, topxeber.az и fia.az.

Ведомство отмечает, что дезинформации в этих СМИ распространяются преднамеренно и нацелены на введение в заблуждение общественного мнения, нарушение общественно-политической стабильности в стране, поддержку терроризма, создание недоверия к проведению государством мероприятий среди граждан, покрытие тенью работы, проводимые правоохранительными органами против преступности.

«В связи с фактами открытого призыва в различных публикациях и комментариях в социальных сетях к терроризму возбуждено уголовное дело по статье 214-2 (открытые призывы к терроризму). Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 281.1 (открытые призывы против государства) за призывы к массовым акциям протеста, захвата власти и носильной смены Конституционного строя», - говорится в сообщении.

Генпрокуратура отмечает, что для предварительного проведения следствия дело направлено в Службу государственной безопасности.

«Ведутся оперативно-следственные мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности виновных»,- говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, покушение на Э.Велиева было совершено 3 июля вечером. В результате инцидента глава ИВ Гянджи получил ранения, в настоящее время он проходит лечение. Также получил ранения его охранник.

При этом Ю.Сафаров был задержан правоохранительными органами на месте преступления.

В совместном заявлении пресс-служб Генпрокуратуры, МВД и Службы Госбезопасности Азербайджана отмечается, что уроженец города Гянджа Ю.Сафаров является гражданином России. В 2016 году в течение 8 месяцев проживал в городе Гум (Иран), а также «вместе с гражданином Азербайджана Расимом Асадовым прошел боевую подготовку в рядах вооруженных формирований на территории Сирии».

Следствие квалифицировало действия Ю.Сафаров в качестве целенаправленного и запланированного террористического акта.

Правоохранительные органы отмечают, что основной целью теракта Ю.Сафарова является установление в Азербайджане исламского государства, управляемого законами шариата. Для этого он должен был убить нескольких государственных чиновников с целью создания в республике ажиотажа, хаоса и страха, с конечной целью насильственного захвата власти.

Кроме того, отмечается, что Ю.Сафаров также подготовил видеообращение от имени движения "Мусульманское единство" и распространил его среди своих единомышленников за рубежом, которое должно было распространиться на территории Азербайджана в случае, если бы теракт в Гяндже удался. В своем обращении Ю.Сафаров призвал жителей страны к вооруженной борьбе против должностных лиц.

По делу о покушении на главу Гянджи задержаны еще три члена преступной группировки, принимавших участие в подготовке преступления. Предпринимаются меры по установлению и привлечению к ответственности других членов преступной группировки.

В ноябре 2015 года в Азербайджане произошло вооруженное столкновение в бакинском поселке Нардаран, в результате чего погибли семь человек, в том числе двое полицейских.

Столкновение началось 26 ноября, когда полиция проводила в Нардаране операцию по задержанию лидера организации "Мусульманское единство" Талеха Багирова, а его сторонники пытались не допустить этого. Операция была проведена в мечети в момент совершения дневного намаза, что вызвало резкое недовольство верующих.

В связи с событиями в Нардаране были арестованы 24 человека. В числе задержанных был Т.Багиров, в отношении которого возбудили уголовное дело по нескольким статьям УК. В вину лидеру "Мусульманского единства" вменялись, среди прочего, терроризм, организация массовых беспорядков, попытка насильственного захвата власти, создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований, действия, направленные на возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды.

Т.Багиров был признан виновным в организации беспорядков в Нардаране и приговорен к 20 годам, а заместитель председателя Партии Народного фронта Азербайджана Фуад Гахраманлы - к 10 годам тюремного заключения.

Ф.Исазаде