Антикоррупционные реформы должны остаться приоритетом украинских властей - Туск

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что антикоррупционные реформы должны остаться приоритетом украинских властей, и ожидает принятая поправок, необходимых для надлежащей работы Высшего антикоррупционного суда Украины.
"Мы приветствуем недавнее принятие закона о создании Высшего антикоррупционного суда и ожидаем принятия поправок, необходимых для надлежащей работы суда. Антикоррупционные реформы должны оставаться приоритетом повестки дня Украины", - сказал Д.Туск в ходе совместного заявления с президентом Украины Петром Порошенко и президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером по результатам 20-го саммита Украина-ЕС в понедельник в Брюсселе.
Он также подтвердил преданность европейских партнеров продвижению политической ассоциации и экономической интеграции Украины в Евросоюз.
По его словам, ЕС также отмечает ряд реформ, уже запущенных правительством, которые в долгосрочной перспективе сделают Украину сильнее.
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