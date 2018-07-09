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Регион 09.07.2018 18:12

Антикоррупционные реформы должны остаться приоритетом украинских властей - Туск

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что антикоррупционные реформы должны остаться приоритетом украинских властей, и ожидает принятая поправок, необходимых для надлежащей работы Высшего антикоррупционного суда Украины.

"Мы приветствуем недавнее принятие закона о создании Высшего антикоррупционного суда и ожидаем принятия поправок, необходимых для надлежащей работы суда. Антикоррупционные реформы должны оставаться приоритетом повестки дня Украины", - сказал Д.Туск в ходе совместного заявления с президентом Украины Петром Порошенко и президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером по результатам 20-го саммита Украина-ЕС в понедельник в Брюсселе.

Он также подтвердил преданность европейских партнеров продвижению политической ассоциации и экономической интеграции Украины в Евросоюз.

По его словам, ЕС также отмечает ряд реформ, уже запущенных правительством, которые в долгосрочной перспективе сделают Украину сильнее.

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Тэги: УКРАИНА, АНТИКОРРУПЦИЯ, РЕФОРМЫ, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]