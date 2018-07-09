Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9992 RUR   0.0269 GBR   2.2606 TRY   0.3726

Цена на нефть

    $/bbl WTI   73.80 Brent   77.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 43° Завтра 26° 37° 12 Июл 26° 37° 13 Июл 27° 38°

Регион 09.07.2018 18:22

Туск призывает Украину и Польшу к налаживанию взаимоотношений

Президент Европейского Совета Дональд Туск призывает власти Польши и Украины к новому подходу в двусторонних отношениях для постижения солидарности между странами.

"Независимость Украины и безопасность Польши, и всего региона зависят во многом от отношений Киева и Варшавы.... Только полная солидарность между Украиной и Польшей может спасти нас в будущем от повторения трагической истории", - сказал Д.Туск по итогам ХХ саммита Украина-ЕС в Брюсселе в понедельник.

По его словам, недавняя напряженность в двусторонних отношениях свидетельствует о том, что "не все выучены лекции из истории".

"Я призываю власти обеих стран к новому подходу к вопросу наших отношений и позитивного мышления. К конфликту между нами могут стремиться только наши противники или политические безумцы", - подчеркнул Д.Туск.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПОЛЬША, ОТНОШЕНИЯ, ТУСК


Похожие новости


Киев за стратегическое партнерство с Польшей, но не воспринимает языка запретов - глава МИД Украины Саакашвили прорвался на территорию Украины Лишенный гражданства Саакашвили рассказал, как без проблем прилетел из США в Польшу по украинскому паспорту Президент Польши Дуда посетит Украину Премьер Украины поручил помочь Польше с поставками электроэнергии Новоизбранный президент Польши выступает за мирную конференцию по Украине

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]