Туск призывает Украину и Польшу к налаживанию взаимоотношений

Президент Европейского Совета Дональд Туск призывает власти Польши и Украины к новому подходу в двусторонних отношениях для постижения солидарности между странами.

"Независимость Украины и безопасность Польши, и всего региона зависят во многом от отношений Киева и Варшавы.... Только полная солидарность между Украиной и Польшей может спасти нас в будущем от повторения трагической истории", - сказал Д.Туск по итогам ХХ саммита Украина-ЕС в Брюсселе в понедельник.

По его словам, недавняя напряженность в двусторонних отношениях свидетельствует о том, что "не все выучены лекции из истории".

"Я призываю власти обеих стран к новому подходу к вопросу наших отношений и позитивного мышления. К конфликту между нами могут стремиться только наши противники или политические безумцы", - подчеркнул Д.Туск.