Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон возложил на Россию ответственность за недавнюю смерть жительницы города Эймсбери, сообщают в понедельник западные СМИ.

"Реальность заключается в том, что Россия совершила атаку на британской земле, и это спровоцировало смерть гражданина Британии", - сказал Г.Уильямсон, выступая в парламенте.

Неясно, имел ли в виду Г.Уильямсон "дело Скрипалей" или новое происшествие, отмечают СМИ.

Ранее британская полиция сообщила, что британка Дон Стерджесс, пострадавшая от нервно-паралитического вещества в Эймсбери, скончалась в больнице.

По версии британского следствия, в марте этого года в расположенном близ Эймсбери городе Солсбери были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что они пострадали от вещества "Новичок", причем ответственность за инцидент возлагает на Россию. В Москве отрицают свою причастность к событиям в Солсбери. Следователи считают, что ранее в июле в Эймсбери двое британцев также отравились "Новичком".