Глава Минобороны Великобритании связал смерть женщины в Эймсбери с действиями России

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон возложил на Россию ответственность за недавнюю смерть жительницы города Эймсбери, сообщают в понедельник западные СМИ.
"Реальность заключается в том, что Россия совершила атаку на британской земле, и это спровоцировало смерть гражданина Британии", - сказал Г.Уильямсон, выступая в парламенте.
Неясно, имел ли в виду Г.Уильямсон "дело Скрипалей" или новое происшествие, отмечают СМИ.
Ранее британская полиция сообщила, что британка Дон Стерджесс, пострадавшая от нервно-паралитического вещества в Эймсбери, скончалась в больнице.
По версии британского следствия, в марте этого года в расположенном близ Эймсбери городе Солсбери были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что они пострадали от вещества "Новичок", причем ответственность за инцидент возлагает на Россию. В Москве отрицают свою причастность к событиям в Солсбери. Следователи считают, что ранее в июле в Эймсбери двое британцев также отравились "Новичком".
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