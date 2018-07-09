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Дальнее зарубежье 09.07.2018 20:30

Глава Минобороны Великобритании связал смерть женщины в Эймсбери с действиями России

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон возложил на Россию ответственность за недавнюю смерть жительницы города Эймсбери, сообщают в понедельник западные СМИ.

"Реальность заключается в том, что Россия совершила атаку на британской земле, и это спровоцировало смерть гражданина Британии", - сказал Г.Уильямсон, выступая в парламенте.

Неясно, имел ли в виду Г.Уильямсон "дело Скрипалей" или новое происшествие, отмечают СМИ.

Ранее британская полиция сообщила, что британка Дон Стерджесс, пострадавшая от нервно-паралитического вещества в Эймсбери, скончалась в больнице.

По версии британского следствия, в марте этого года в расположенном близ Эймсбери городе Солсбери были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что они пострадали от вещества "Новичок", причем ответственность за инцидент возлагает на Россию. В Москве отрицают свою причастность к событиям в Солсбери. Следователи считают, что ранее в июле в Эймсбери двое британцев также отравились "Новичком".

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Тэги: БРИТАНИЯ, РОССИЯ, МИНИСТР, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]