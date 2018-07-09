Полиция Азербайджана задержала группу лиц за призывы в соцсетях к незаконным действиям в связи с перебоями электроэнергии и по делу о покушении на главу ИВ Гянджи

Правоохранительные органы Азербайджана задержали группу лиц за призывы в социальных сетях к незаконным действиям в связи с перебоями электроэнергии в Азербайджане и по делу о покушении на главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева, сообщают местные СМИ со ссылкой на МВД республики.
"В отношении 10 человек принята мера пресечения арест сроком на 30 суток",- отмечают СМИ.
МВД сообщает, что в отношении двух человек принята мера пресечения арест сроком на 25 и 20 суток, еще двое - на 10 суток.
"Кроме того, в отношении двух человек возбуждено уголовное дело. Они объявлены в розыск. За незаконный призыв посредством соцсетей и совершенное днем позже преступление арестован один человек",- говорится в сообщении.
Согласно информации, еще два человека оштрафованы, еще одному сделано предупреждение.
3 июля в 20:30 перед административным зданием ИВ Гянджи было совершено вооруженное нападение на главу Исполнительной власти города Эльмара Велиева. Совершивший преступление Юнис Сафаров (1983 года рождения) сразу же был задержан и обезоружен сотрудниками полиции, которые находились на месте происшествия. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.2.7 (покушение на убийство двух и более лиц) и 228 (незаконное ношение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса АР, осуществляются следственные мероприятия.
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