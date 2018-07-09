Отношения между Баку и Вашингтоном вышли на «новый уровень» - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает новый уровень отношений с США.
«Отношения с США вышли на новый уровень сотрудничества. Мы рады, что азербайджано-американские отношения уже отражают реальную суть», - сказал И.Алиев на расширенном заседании правительства, посвященного социально-экономического развития Азербайджана в первом полугодии 2018 года.
По его словам, он получил в апреле-мае текущего года три письма от американского коллеги Дональда Трампа, в которых отмечается заинтересованность во всестороннем развитии отношений.
И.Алиев отметил также стратегический уровень отношений со странами ЕС. «Мы работаем с ЕС над новым соглашением. Кроме этого, с третью стран ЕС мы имеем документы о стратегическом сотрудничестве, что является показателем наших отношений», - подчеркнул он.
Президент, в целом, высказал удовлетворение внешней политикой, проводимой страной. «Мы в первом полугодии укрепили международные позиции. У нас хорошие отношения с соседними государствами, они опираются на добрососедские отношения, основанные на принципе невмешательства во внутренние дела, взаимного доверия и уважения», - добавил И.Алиев.
Ф.Исазаде
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