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Внешняя политика 09.07.2018 20:48

Отношения между Баку и Вашингтоном вышли на «новый уровень» - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает новый уровень отношений с США.

«Отношения с США вышли на новый уровень сотрудничества. Мы рады, что азербайджано-американские отношения уже отражают реальную суть», - сказал И.Алиев на расширенном заседании правительства, посвященного социально-экономического развития Азербайджана в первом полугодии 2018 года.

По его словам, он получил в апреле-мае текущего года три письма от американского коллеги Дональда Трампа, в которых отмечается заинтересованность во всестороннем развитии отношений.

И.Алиев отметил также стратегический уровень отношений со странами ЕС. «Мы работаем с ЕС над новым соглашением. Кроме этого, с третью стран ЕС мы имеем документы о стратегическом сотрудничестве, что является показателем наших отношений», - подчеркнул он.

Президент, в целом, высказал удовлетворение внешней политикой, проводимой страной. «Мы в первом полугодии укрепили международные позиции. У нас хорошие отношения с соседними государствами, они опираются на добрососедские отношения, основанные на принципе невмешательства во внутренние дела, взаимного доверия и уважения», - добавил И.Алиев.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВНЕШПОЛИТИКА, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]