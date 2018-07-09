Экономика Азербайджана в I полугодии выросла на 1,3% - Алиев

Рост ВВП Азербайджане в I-ом полугодии 2018 года составил 1,3%, это является хорошим показателем, заявил президент Ильхам Алиев.

«Рост ВВП Азербайджана в первом полугодии составил 1,3%. Я считаю это хорошим показателем. Еще выше – 2% - рост ненефтяного сектора», - сказал И.Алиев на расширенном заседании правительства, посвященного социально-экономического развития Азербайджана в первом полугодии 2018 года.

По его словам, рост промышленности в отчетном периоде составил 1%, в том числе ненефтяная промышленность выросла на 8,8%. «Рост производства продукции АПК составил 7,6%, номинальные денежные доходы выросли на 9,3% при среднегодовой инфляции в 3%», - отметил он.

И.Алиев подчеркнул, что суммарные инвестиции в экономику Азербайджана в январе-июне составили $6 млрд., внешнеторговый оборот вырос на 35%, положительное сальдо во внешней торговле составило $4,2 млрд, валютные резервы страны на конец первого полугодия достигли $44,3 млрд. «Все это показывает о наличии макроэкономической стабильности в Азербайджане», - добавил президент.

Глава государства отметил, что в январе-июне в Азербайджане создано 67 тыс. новых рабочих мест, из которых 58 тыс. – постоянные.

А.Азизов