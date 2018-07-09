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Карабахский конфликт 09.07.2018 21:23

Азербайджан продолжит изоляцию Армении до полного освобождения оккупированных территорий - Алиев

Президент Ильхам Алиев отметил роль Азербайджана в смене режима в Армении.

«Я хочу сказать, что и есть наша роль в изгнании с политической арены в Армении криминального режима Сержа Саргсяна (экс-президент Армении - ИФ). Я не хочу об этом говорить и раздувать нашу роль. Могу только сказать, что политика изоляции, которую мы проводим в отношении Армении, оправдывает себя», - сказал И.Алиев на расширенном заседании правительства, посвященного социально-экономического развития Азербайджана в первом полугодии 2018 года.

По его словам, Азербайджан продолжит изоляцию Армении «пока не будут освобождены все оккупированные азербайджанские земли». «Армения могла бы участвовать в проектах, реализуемых по инициативе Азербайджана. Они также, как и другие страны, могли бы воспользоваться нашими возможностями, улучшить свое экономическое положение, получить доходы. Но для этого нужно освободить оккупированные территории», - подчеркнул президент.

И.Алиев отметил, что он и ранее говорил о криминальном характере прежних властей Армении, это сегодня понимает и армянский народ. «Я говорил, что это криминальный режим хунты, это режим, погрязший в коррупции. Я все это говорил с высоких трибун на международных площадках. Экономический потенциал Армении нулевой, их герои – это воры, генералы – воры», - отметил он.

Президент подчеркнул, что Армению ежегодно покидают 50-60 тыс. человек, это признает и нынешняя власть в Ереване.

И.Алиев добавил, что прежние власти Армении также не смогли оправиться от боестолкновений в апреле 2016 года в зоне нагорно-карабахского конфликта.

И.Алиев выразил надежду, что новые власти Армении не повторят ошибок прежний властей. «Надеюсь, что новое правительство Армении не повторит ошибок прежнего криминального правительства и займет конструктивную позицию в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, и проблема найдет свое решение, территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена», - отметил он.

Президент подчеркнул, что для урегулирования карабахского конфликта армянские оккупационные вооруженные силы должны быть выведены с территорий Азербайджана, реализованы резолюции Совбеза ООН. «Азербайджан будет продолжать свою принципиальную политику. Нагорный Карабах - наша историческая земля, и мы восстановим территориальную целостность», - добавил И.Алиев.

Ф.Исазаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЛАСТЬ, СМЕНА


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