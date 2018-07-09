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ТЭК 09.07.2018 22:04

Блэкаут энергосистемы Азербайджана 3 июля показал необходимость проведения реформ в энергосистеме - Алиев

Блэкаут энергосистемы Азербайджана 3 июля 2018 года показал необходимость проведения структурных реформ в системе энергетики, заявил президент Ильхам Алиев.

«За последние 15 лет в энергосистему Азербайджана были осуществлены значительные инвестиции, введены в строй электростанции мощностью 2,5 тыс. Мегаватт. Несмотря на такие инвестиции и новые мощности, авария 3 июля показала наличие серьезных проблем и недостатков в энергосистеме Азербайджана», сказал И.Алиев на расширенном заседании правительства, посвященного социально-экономического развития Азербайджана в первом полугодии 2018 года.

По его словам, в настоящее время созданная Госкомиссия занимается определением причин аварии в энергосистеме. «От аварий никто не застрахован, но локальная авария не должна привести к коллапсу всей системы. Сейчас комиссия определяет причины аварии. Но по предварительным оценкам электростанции работали не на полную мощность, в их эксплуатации имели нарушения. Но это авария серьезный сигнал, нужны структурные реформы в энергосистеме», - отметил он.

Президент подчеркнул, что комиссия подготовит предложения в этом направлении.

И.Алиев добавил, что у Азербайджана имеется достаточно генерирующих мощностей, в стране вводятся в строй новые подстанции. «Сегодня одна из основных задач – эффективно использовать выделяемые средства», - подчеркнул он.

Как сообщалось, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. По предварительной информации Госкомиссии, созданной для расследования причин инцидента, авария произошла из-за нарушения проектных требований охлаждения газа в генераторах. По нормативным требованиям температура воды должна составлять 12 градусов, но она составляла 28,5 градусов. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света.

В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана.

В вечерние часы вторника Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света. В настоящее время энергоснабжение в Азербайджане, в том числе в Баку, восстановлено на 100%.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по трем статьям: нарушение правил пожарной безопасности, халатность и злоупотребление служебными полномочиями. Созданная экспертная комиссия в течение недели должна установить точные причины аварии на ТЭС.

Ситуация находится под контролем президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЭНЕРГЕТИКА, РЕФОРМЫ


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