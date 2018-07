Walt Disney вложит $650 млн в новый офисный комплекс на Манхэттене

The Walt Disney Co. приняла решение продать нью-йоркский офис, располагающийся в районе Верхний Вест-Сайд Манхэттена, и вложить $650 млн в новый офисный комплекс в Нижнем Манхэттене.

Как говорится в сообщении компании, в новом комплексе разместятся телеканалы ABC News, ABC и ESPN, там же будут проводиться съемки популярных шоу Live With Kelly and Ryan ("В прямом эфире с Келли и Райаном") и The View ("Взгляд").

Кроме того, Disney переведет в Нижний Манхэттен и стриминговые сервисы, которые сейчас располагаются в офисе на рынке Челси. Утренняя программа Good Morning America продолжит вещание из телестудии на Таймс-сквер.

Disney приобрела у прихода церкви Троицы, расположенной на пересечении Бродвея и Уолл-стрит, права на застройку земельного участка, расположенного немного севернее, по адресу Хадсон-сквер 4. Планы компании предполагают строительство комплекса площадью около 1 млн кв. футов (почти 93 тыс. кв. м).

Старый нью-йоркский офис сопоставимой площади будет продан за $1,155 млрд Silverstein Properties Inc. При этом Walt Disney сохраняет право арендовать его у покупателя на пять лет, пока будет строиться новый объект.