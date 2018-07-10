Авиакомпании РФ увеличили перевозки в июне на 9,4%, до 11,3 млн человек

Российские авиакомпании увеличили перевозки в июне 2018 года на 9,4% относительно аналогичного периода 2017 г., до 11,3 млн человек, сообщила Росавиация, ссылаясь на оперативные данные.
В частности, авиакомпания "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) увеличила пассажиропоток в июне на 9,6%, до 3,2 млн человек.
Пассажирооборот авиакомпаний за прошлый месяц вырос на 6,5%, до 27 млрд пассажиро-километров.
Помимо "Аэрофлота" рост перевозок в июне показали такие крупнейшие авиакомпании РФ, как "Сибирь" (1,13 млн пассажиров, +19,5%) и "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL) (914,7 тыс. пассажиров, +17,7%).
По итогам января-июня все российские авиакомпании обслужили 51,3 млн пассажиров (+11%), пассажирооборот увеличился до 127,1 млрд пассажиро-километров (+10,9%).
Уточненные данные о перевозках за июнь ведомство опубликует в конце июля.
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