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Транспорт и связь 10.07.2018 16:51

Авиакомпании РФ увеличили перевозки в июне на 9,4%, до 11,3 млн человек

Российские авиакомпании увеличили перевозки в июне 2018 года на 9,4% относительно аналогичного периода 2017 г., до 11,3 млн человек, сообщила Росавиация, ссылаясь на оперативные данные.

В частности, авиакомпания "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) увеличила пассажиропоток в июне на 9,6%, до 3,2 млн человек.

Пассажирооборот авиакомпаний за прошлый месяц вырос на 6,5%, до 27 млрд пассажиро-километров.

Помимо "Аэрофлота" рост перевозок в июне показали такие крупнейшие авиакомпании РФ, как "Сибирь" (1,13 млн пассажиров, +19,5%) и "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL) (914,7 тыс. пассажиров, +17,7%).

По итогам января-июня все российские авиакомпании обслужили 51,3 млн пассажиров (+11%), пассажирооборот увеличился до 127,1 млрд пассажиро-километров (+10,9%).

Уточненные данные о перевозках за июнь ведомство опубликует в конце июля.

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Тэги: РОССИЯ, АВИАПЕРЕВОЗКИ, СТАТИСТИКА, ИЮНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]