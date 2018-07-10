Минобороны Афганистана заявляет о ликвидации более 100 боевиков за минувшие сутки

Более 100 боевиков антиправительственных группировок ликвидированы в Афганистане за минувшие сутки, сообщает во вторник пресс-центр Минобороны страны.
По данным ведомства, операции по противодействию экстремистам были проведены в провинциях Нангархар, Газни, Пактия, Кандагар, Урузган, Забуль, Фарах, Бадгис, Фарьяб, Балх и Гильменд.
Всего ликвидировано 114 экстремистов, 66 ранено, четыре боевика задержаны, говорится в сообщении.
Согласно оперативным сводкам, наибольшие потери противник понес в провинции Газни, где военными ликвидировано 37 террористов.
В конце июня президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что перемирие с радикальным движением "Талибан" (запрещено в России) окончено. Ранее президент страны объявил об одностороннем недельном прекращении огня с 12 июня по 19 июня в связи с празднованием завершения Рамадана, затем перемирие было продлено до 29 июня.
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