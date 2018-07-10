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Социум 10.07.2018 17:05

На 100-м году жизни скончался бывший британский министр иностранных дел и экс-генсек НАТО Питер Каррингтон

В Великобритании в возрасте 99 лет скончался бывший министр иностранных дел лорд Каррингтон, возглавлявший МИД при премьер-министре Маргарет Тетчер в 1979-1982 гг., сообщает во вторник телеканал "Скай ньюз".

Питер Каррингтон ушел из жизни накануне.

Он также был министром обороны в правительстве британского премьера Эдварда Хита в 1970-1974 гг, а с 1984 по 1988 гг. занимал пост генерального секретаря НАТО.

В канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй выразили соболезнования в связи с этой "очень печальной новостью".

В 1982 году П.Каррингтон, занимавший пост главы британского МИД, ушел в отставку после того, как стало известно о конфликте вокруг Фолклендских островов на фоне обвинений в адрес правительства Британии в том, что его не удалось предвидеть и предотвратить.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ЭКС/МИНИСТР, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]