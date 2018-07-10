На 100-м году жизни скончался бывший британский министр иностранных дел и экс-генсек НАТО Питер Каррингтон

В Великобритании в возрасте 99 лет скончался бывший министр иностранных дел лорд Каррингтон, возглавлявший МИД при премьер-министре Маргарет Тетчер в 1979-1982 гг., сообщает во вторник телеканал "Скай ньюз".
Питер Каррингтон ушел из жизни накануне.
Он также был министром обороны в правительстве британского премьера Эдварда Хита в 1970-1974 гг, а с 1984 по 1988 гг. занимал пост генерального секретаря НАТО.
В канцелярии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй выразили соболезнования в связи с этой "очень печальной новостью".
В 1982 году П.Каррингтон, занимавший пост главы британского МИД, ушел в отставку после того, как стало известно о конфликте вокруг Фолклендских островов на фоне обвинений в адрес правительства Британии в том, что его не удалось предвидеть и предотвратить.
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