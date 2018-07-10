Генсек НАТО говорит, что пока не знает, когда Грузия вступит в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит поддерживать Грузию, но пока он не может назвать конкретную дату вступления страны в организацию.

"Мы продолжим поддерживать Грузию. Мы также благодарны Грузии за ту поддержку, которую она оказывает НАТО в международных миссиях и операциях. Грузия действительно имеет хороший прогресс", - цитируют во вторник грузинские СМИ генсека НАТО.

Как отмечают СМИ, об этом Й.Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопросы грузинских журналистов.

По словам Й.Столтенберга, конкретные сроки вступления Грузии в альянс он назвать не может, однако вступление в НАТО Черногории и начало переговоров о членстве с Македонией указывают на то, что двери альянса открыты.

Он также заявил, что на саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля лидеры стран - членов альянса вновь подтвердят объявленную в 2008 году позицию, согласно которой Грузия обязательно станет членом НАТО.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе находится президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который примет участие в работе саммита НАТО.

По информации администрации грузинского президента, на встречах в рамках саммита НАТО будут обсуждаться вопросы укрепления обороноспособности Грузии. "Впервые в истории отношений Грузии и НАТО на высшем уровне состоится встреча с участием лидеров государств, где речь пойдет о вызовах безопасности Грузии, обороноспособности и в этом контексте дальнейшем усилении сотрудничества НАТО-Грузии", - отмечается в сообщении.

Ранее в администрации президента также заявляли, что на встречах с участием президента Грузии будут обсуждаться и вопросы безопасности Черного моря, в которые "Грузия шаг за шагом активно включается".

На прошлой неделе после заседания Совета национальной безопасности президент Грузии заявил, что грузинская сторона ожидает признания со стороны членов альянса достигнутого Грузией прогресса на пути интеграции в НАТО. Г.Маргвелашвили подчеркнул, что Грузия добивается полноценного членства в НАТО и высказал мнение, что "НАТО и регион будут более защищены", когда Грузия станет членом альянса.