TuranBank обновил руководящие органы

Акционеры ОАО "TuranBank" утвердили новых глав Наблюдательного совета и правления банка.

«Согласно решению, принятому на общем собрании акционеров TuranBank, председателем Наблюдательного совета назначен Рауф Казымов, ранее исполнявший обязанности председателя правления банка. На этом посту он сменил Фуада Мусаева, который перешел на другую работу", - отмечается в сообщении банка.

Председателем правления банка назначен Фазаиль Мусаев.

TuranBank приступил к деятельности в июне 1992 года. Его акционерами являются 26 юридических и физических лиц.

Б.Рустамбеков