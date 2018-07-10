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ТЭК 10.07.2018 17:22

Нигерийская Petrolex ищет в России инвесторов для разработки двух нефтегазовых месторождений

Нигерийская Petrolex Oil & Gas Ltd ищет среди российских нефтегазовых компаний инвесторов для разработки двух нефтегазовых месторождений.

Как говорится в сообщении Минэнерго, генеральный директор Petrolex Сегун Адебуту провел переговоры с заместителем министра энергетики Анатолием Яновским. На встрече он попросил Минэнерго оказать содействие в привлечении российских компаний к разработке двух месторождений, в том числе в части их финансирования.

По итогам встречи достигнута договоренность, что партнеры направят уточняющие материалы для дальнейшей проработки с заинтересованными российскими компаниями.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, НИГЕРИЯ, МИНЭНЕРГО, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]