Нигерийская Petrolex ищет в России инвесторов для разработки двух нефтегазовых месторождений

Нигерийская Petrolex Oil & Gas Ltd ищет среди российских нефтегазовых компаний инвесторов для разработки двух нефтегазовых месторождений.
Как говорится в сообщении Минэнерго, генеральный директор Petrolex Сегун Адебуту провел переговоры с заместителем министра энергетики Анатолием Яновским. На встрече он попросил Минэнерго оказать содействие в привлечении российских компаний к разработке двух месторождений, в том числе в части их финансирования.
По итогам встречи достигнута договоренность, что партнеры направят уточняющие материалы для дальнейшей проработки с заинтересованными российскими компаниями.
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