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Регион 10.07.2018 17:10

Грузия выполнила все обязательства, чтобы как можно скорее стать членом НАТО - глава Парламентской ассамблеи альянса

Грузия как можно скорее должна стать членом Североатлантического альянса, для этого страна выполнила все обязательства, заявил председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли.

"Члены нашей Парламентской ассамблеи не раз бывали в Грузии, а этой весной мы провели в Тбилиси выездную сессию. Мы уверены, что Грузия как можно скорее должна стать членом НАТО. Мы считаем, что Грузия выполнила все взятые обязательства", - сказал П.Алли в интервью Первому каналу грузинского телевидения.

"Уверен, что на саммите лидеры стран НАТО признают достигнутый Грузией прогресс в осуществлении реформ, заявят и о том, что этот прогресс необходимо соответственно оценить", - отметил глава ПА НАТО.

По словам П.Алли, в своем выступлении 11 июля на саммите альянса он обязательно скажет о прогрессе Грузии и о ее членстве в альянсе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, ЧЛЕНСТВО, ПАРЛАМЕНТАРИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]