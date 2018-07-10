Президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, заявил президент Турции Реджаб Тайип Эрдоган.
"Президент И.Алиев сегодня отправится на саммит НАТО в Брюссель, я завтра отправлюсь на саммит", - сказал Р.Т.Эрдоган во вторник в Баку.
По его словам, президенты двух стран проведут ряд встреч в Брюсселе.
"На этих встречах мы будем обсуждать вопросы, представляющий для нас взаимный интерес и постараемся найти их решение", - добавил он.
Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в новой штаб-квартире НАТО.
Ф.Исазаде
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