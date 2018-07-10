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Внешняя политика 10.07.2018 17:17

Алиев примет участие в саммите НАТО в Брюсселе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, заявил президент Турции Реджаб Тайип Эрдоган.

"Президент И.Алиев сегодня отправится на саммит НАТО в Брюссель, я завтра отправлюсь на саммит", - сказал Р.Т.Эрдоган во вторник в Баку.

По его словам, президенты двух стран проведут ряд встреч в Брюсселе.

"На этих встречах мы будем обсуждать вопросы, представляющий для нас взаимный интерес и постараемся найти их решение", - добавил он.

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в новой штаб-квартире НАТО.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, НАТО, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]