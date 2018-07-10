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Регион 10.07.2018 17:29

Президент Италии на следующей неделе нанесет официальный визит в Грузию

Президент Италии Серджо Маттарелла 16-17 июля посетит с официальным визитом Тбилиси, сообщает во вторник администрация президента Грузии.

В рамках визита, сообщили в администрации, С.Маттарелла проведет переговоры со своим грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили.

В президентском дворце также состоится встреча в расширенном составе с участием итальянской делегации

Сообщается, что запланированы встречи президента Италии с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе и католикос-патриархом Грузии Илией Вторым.

Президент Италии посетит Грузию с официальным визитом впервые.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ИТАЛИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]