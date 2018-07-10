Президент Италии на следующей неделе нанесет официальный визит в Грузию

Президент Италии Серджо Маттарелла 16-17 июля посетит с официальным визитом Тбилиси, сообщает во вторник администрация президента Грузии.
В рамках визита, сообщили в администрации, С.Маттарелла проведет переговоры со своим грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили.
В президентском дворце также состоится встреча в расширенном составе с участием итальянской делегации
Сообщается, что запланированы встречи президента Италии с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе и католикос-патриархом Грузии Илией Вторым.
Президент Италии посетит Грузию с официальным визитом впервые.
Выполнение резолюций Совбеза ООН по Карабаху обеспечат восстановление территориальной целостности Азербайджана – Алиев
Азербайджан и Турция до конца 2018 года проведут ряд совместных военных учения – Алиев
Эрдоган обещал Алиеву дальнейшую поддержку Турции в вопросе Карабаха и Нахчывана
Азербайджан и Турция создали новую энергетическую карту Евразии – Алиев
Самым крупным сегментом FMCG-рынка в России оказались сигареты - Nielsen
Нигерийская Petrolex ищет в России инвесторов для разработки двух нефтегазовых месторождений
На севере ЮАР разбился пассажирский самолет, 20 человек пострадали
"Реал" сообщает о переходе Криштиану Роналду в "Ювентус"
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Бакинское Транспортное Агентство и Caspian European Club расширяют сотрудничество
Несмотря на проблемы в энергетической системе, «AzerTelecom» обеспечил услугу беспрерывного и устойчивого Интернета
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений