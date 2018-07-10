Президент Италии на следующей неделе нанесет официальный визит в Грузию

Президент Италии Серджо Маттарелла 16-17 июля посетит с официальным визитом Тбилиси, сообщает во вторник администрация президента Грузии.

В рамках визита, сообщили в администрации, С.Маттарелла проведет переговоры со своим грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили.

В президентском дворце также состоится встреча в расширенном составе с участием итальянской делегации

Сообщается, что запланированы встречи президента Италии с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе и католикос-патриархом Грузии Илией Вторым.

Президент Италии посетит Грузию с официальным визитом впервые.