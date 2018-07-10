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Внешняя политика 10.07.2018 17:45

Взаимная координация позволила Азербайджану и Турции решить вопросы безопасности – Эрдоган

Президент Турции Реджаб Тайип Эрдоган выразил признательность азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву за поддержку в борьбе с последователями движения FETO турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена.

«Я выражаю благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку в борьбе против FETO. Они использовали всевозможные пути, чтобы осесть и здесь (в Азербайджане – ИФ)»,- сказал Р.Т.Эрдоган во вторник в Баку на совместном брифинге с И.Алиевым.

По его словам, в решении данного вопроса И.Алиев проявил "тонкий подход".

«Кроме этого, взаимная координация наших действий против организаций, находящихся у нас и работающих против Азербайджана, решила многие вопросы безопасности», - подчеркнул турецкий лидер.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]