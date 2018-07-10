Взаимная координация позволила Азербайджану и Турции решить вопросы безопасности – Эрдоган

Президент Турции Реджаб Тайип Эрдоган выразил признательность азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву за поддержку в борьбе с последователями движения FETO турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена.
«Я выражаю благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку в борьбе против FETO. Они использовали всевозможные пути, чтобы осесть и здесь (в Азербайджане – ИФ)»,- сказал Р.Т.Эрдоган во вторник в Баку на совместном брифинге с И.Алиевым.
По его словам, в решении данного вопроса И.Алиев проявил "тонкий подход".
«Кроме этого, взаимная координация наших действий против организаций, находящихся у нас и работающих против Азербайджана, решила многие вопросы безопасности», - подчеркнул турецкий лидер.
Ф.Исазаде
Азербайджан и Турция создали новую энергетическую карту Евразии – Алиев
Самым крупным сегментом FMCG-рынка в России оказались сигареты - Nielsen
Нигерийская Petrolex ищет в России инвесторов для разработки двух нефтегазовых месторождений
На севере ЮАР разбился пассажирский самолет, 20 человек пострадали
"Реал" сообщает о переходе Криштиану Роналду в "Ювентус"
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Эфиопия и Эритрея восстанавливают авиасообщение и телефонную связь
Племянник экс-президента Саргсяна обвиняется в покушении на убийство и незаконном хранении оружия - СК Армении
Советник верховного лидера Ирана прибудет в Москву в четверг - посольство РФ в Тегеране
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Бакинское Транспортное Агентство и Caspian European Club расширяют сотрудничество
Несмотря на проблемы в энергетической системе, «AzerTelecom» обеспечил услугу беспрерывного и устойчивого Интернета
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений