Самым крупным сегментом FMCG-рынка в России оказались сигареты - Nielsen

Самой крупной категорией российского рынка повседневных товаров быстрого спроса (FMCG) в денежном выражении стали сигареты, которые обеспечили 14,4% товарооборота рынка, свидетельствуют данные исследования Nielsen.

JTI оказалась лидером российского рынка повседневных товаров по объему продаж (в денежном выражении), сообщила компания со ссылкой на данные исследовательской компании. Согласно исследованию, на долю JTI пришлось 5% от суммарного объема продаж потребительских товаров исследуемых категорий. На долю флагманского бренда JTI - Winston - пришлось 2,8% от выручки всех товаров исследуемых категорий.

По словам генерального менеджера JTI в России Дина Гилфиллана, процитированного в сообщении, сигареты являются "главным драйвером денежных поступлений в розничной торговле". "Вместе с тем вызывает тревогу стремительный рост нелегальной торговли, который угрожает стабильности легального бизнеса и доходам государства. По оценкам индустрии, в 2018 году потери бюджета РФ от недополученных акцизов на табак и НДС составят 50 млрд рублей", - отметил он.

Кроме табачных изделий в пятерку крупнейших по объему выручки товарных категорий вошли пиво с долей 8,7%, водка (6,3%), пастеризованное молоко (2,5%) и растворимый кофе (2,2%).

В тройку крупнейших FMCG-компаний на российском рынке также вошли PepsiCo и Philip Morris International.

В рамках розничного аудита исследование Nielsen охватило продажи более 200 категорий товаров повседневного спроса в стоимостном выражении в 2017 году в торговых точках разного формата в городах России и поселках городского типа с населением свыше 10 тыс. человек.