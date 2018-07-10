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Спорт 10.07.2018 18:10

Российская теннисистка Касаткина проиграла немке Кербер в четвертьфинале "Уимблдона"

Российской теннисистке Дарье Касаткиной не удалось пробиться в полуфинал турнира серии Большого шлема "Уимблдон".

В четвертьфинале соревнования 14-я ракетка мира уступила немке Ангелик Кербер (10-е место в рейтинге WTA) 3:6, 5:7.

На турнирах Большого шлема выход в четвертьфинал является для наивысшим для Д.Касаткиной: ранее она дошла до аналогичной стадии на "Ролан Гаррос".

Что касается А.Кербер, на ее счету - два выигранных турнира Большого шлема: Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат США (оба - в 2016 году).

Ранее Д.Касаткина и А.Кербер встречались шесть раз, теперь счет по победам 4-3 в пользу немки.

После вылета Д.Касаткиной представительниц России в женском одиночном разряде "Уимблдона" не осталось.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТЕННИС, РОССИЯНКА, ПОРАЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]