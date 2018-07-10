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ТЭК 10.07.2018 18:02

Азербайджан и Турция создали новую энергетическую карту Евразии – Алиев

Инвестиции азербайджанских компаний экономику Турции составили $13,9 млрд, заявил президент Ильхам Алиев.

"Инвестиции азербайджанских компаний в экономику Турции составили $13,9 млрд, а инвестиции турецких компаний в Азербайджан превысили $12 млрд", сказал И.Алиев во вторник в Баку на совместном брифинге с турецким коллегой Р.Т.Эрдоганом.

Он также сообщили, что Азербайджан и Турция планируют увеличить существующий товарооборот в два-три раза.

И.Алиев также отметил, что проект "Южный газовый коридор" (ЮГК) успешно реализуется. "Турция и Азербайджан создали новую энергетическую карту Евразии. Наши совместные проекты, имеют большое значение не только для региона, но и для Евразии и вносят большой вклад в региональную стабильность", - сказал азербайджанский лидер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Стоимость проекта оценивается в сумму свыше $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки газа в Турцию начнутся во второй половине 2018 года.

Церемония ввода в эксплуатацию газопровода TANAP состоялась 12 июня 2018 года, а коммерческие поставки газа начались 30 июня.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ТОВАРООБОРОТ


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