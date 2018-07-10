Посольство США в Лондоне предупредило сограждан о готовящихся демонстрациях во время визита Трампа

Американское посольство в Лондоне во вторник оповестило граждан США о том, что в Великобритании планируется большое количество демонстраций на 12-14 июля, в тот период, когда страну посетит президент США Дональд Трамп.
Посольство отмечает, что большинство демонстраций пройдут в центральной части Лондона 13 июля.
"Некоторые мероприятия, как ожидается, привлекут большие толпы, также в связи с этими мероприятиями пройдут перекрытия дорог", - говорится в сообщении на сайте посольства.
Граждан США в Великобритании просят обращать внимание на окружающую обстановку, быть осторожными, в случае, если он окажутся вблизи больших собраний людей. Также американцев призвали "не привлекать к себе излишнего внимания" и следить за сообщениями местной полиции и новостями в СМИ.
Поездка Д.Трампа в Великобританию начнется 13 июля и, как ожидается, продлится несколько дней.
Газета "Гардиан" обратила внимание, что Д.Трамп во время своего визита в Великобританию проведет только одну ночь в Лондоне, где он остановится в официальной резиденции посла США в Ридженс-парк. С королевой Елизаветой II Д.Трамп планирует встретиться в Виндзорском замке в графстве Беркшир, а британский премьер Тереза Мэй примет президента США с супругой Меланией в Бленхеймском дворце в графстве Оксфордшир.
Как пишет газета "Ивнинг стэндэрд" 13 июля в протестных акциях против визита Д.Трампа в центре Лондона могут принять участие порядка 50 тыс. человек. Также демонстранты планируют запустить в небо гигантскую надувную фигуру, изображающую "малыша Трампа".
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