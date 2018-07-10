Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.996 RUR   0.0272 GBR   2.2504 TRY   0.3595

Цена на нефть

    $/bbl WTI   73.85 Brent   78.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 43° Завтра 26° 38° 12 Июл 26° 38° 13 Июл 25° 33°

Дальнее зарубежье 10.07.2018 18:17

Посольство США в Лондоне предупредило сограждан о готовящихся демонстрациях во время визита Трампа

Американское посольство в Лондоне во вторник оповестило граждан США о том, что в Великобритании планируется большое количество демонстраций на 12-14 июля, в тот период, когда страну посетит президент США Дональд Трамп.

Посольство отмечает, что большинство демонстраций пройдут в центральной части Лондона 13 июля.

"Некоторые мероприятия, как ожидается, привлекут большие толпы, также в связи с этими мероприятиями пройдут перекрытия дорог", - говорится в сообщении на сайте посольства.

Граждан США в Великобритании просят обращать внимание на окружающую обстановку, быть осторожными, в случае, если он окажутся вблизи больших собраний людей. Также американцев призвали "не привлекать к себе излишнего внимания" и следить за сообщениями местной полиции и новостями в СМИ.

Поездка Д.Трампа в Великобританию начнется 13 июля и, как ожидается, продлится несколько дней.

Газета "Гардиан" обратила внимание, что Д.Трамп во время своего визита в Великобританию проведет только одну ночь в Лондоне, где он остановится в официальной резиденции посла США в Ридженс-парк. С королевой Елизаветой II Д.Трамп планирует встретиться в Виндзорском замке в графстве Беркшир, а британский премьер Тереза Мэй примет президента США с супругой Меланией в Бленхеймском дворце в графстве Оксфордшир.

Как пишет газета "Ивнинг стэндэрд" 13 июля в протестных акциях против визита Д.Трампа в центре Лондона могут принять участие порядка 50 тыс. человек. Также демонстранты планируют запустить в небо гигантскую надувную фигуру, изображающую "малыша Трампа".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, ПОСОЛЬСТВО, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Похожие новости


США призвали Великобританию увеличить расходы на оборону В Лондоне обеспокоены возможностью встречи Путина и Трампа до саммита НАТО в Брюсселе - газета Глава британской дипломатии сожалеет в связи с выходом США из Совета ООН по правам человека Борис Джонсон заявляет, что выход США из соглашения по иранскому атому может привести к гонке ядерных вооружений на Ближнем Востоке Трамп посетит Великобританию в июле - СМИ Если США будут наносить удары по Сирии, они будут всеобъемлющими - британская газета

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]