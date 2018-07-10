Эрдоган обещал Алиеву дальнейшую поддержку Турции в вопросе Карабаха и Нахчывана

Анкара и Баку могут наладить железнодорожное сообщение между Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана и Турцией, заявил турецкий президент Реджаб Тайип Эрдоган.

«Мы решили проблемы по автосообщению между Турцией и Нахчываном. Новым шагом в этом направлении, который мы обсудили с Ильхамом Алиевым, может быть возможное открытие железной дороги между Нахчываном и Турцией. Это позволит поднять отношения на качественно новый уровень», - сказал Р.Т.Эрдоган во вторник в Баку на совместном брифинге с азербайджанским президентом.

Кроме того, по словам турецкого президента, в рамках переговоров во вторник он обсудил с азербайджанским президентом вопросы сотрудничества в сфере здравоохранения. "Обсудили вопросы открытия научно-исследовательские медучреждений и государственных больниц в приграничных регионах Турции с Азербайджаном, которыми могут воспользоваться жители Нахчывана»,- отметил он.

Р.Т.Эрдоган также подчеркнул, что Турция в вопросе Нагорного Карабаха и Нахчывана оказывала Азербайджану всевозможную помощь. «Мы полны решимости продолжать эту деятельность и в будущем», - подчеркнул турецкий президент.

Ф.Исазаде