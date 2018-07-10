Сдача атомной станции в эксплуатацию в Узбекистане запланирована до 2028 года, сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

"С госкорпорацией "Росатом" достигнуто соглашение о строительстве атомной электростанции. Данный комплекс будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 тысяча 200 мегаватт каждый", - сказал Ш.Мирзиёев во вторник на совещании по вопросам создания атомной энергетики в стране.

Он отметил, что для строительства атомной электростанции "отведен самый безопасный и современный энергоблок в мире". "Сдача его в эксплуатацию запланирована до 2028 года", - уточнил президент, слова которого приводит его пресс-служба.

3 июля глава ГК "Росатом" Алексей Лихачев сообщил на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым о готовящемся межправительственном соглашении между Россией и Узбекистаном на строительство АЭС. "В завершающей стадии находится межправсоглашение о создании двух крупных блоков в Узбекистане", - сказал топ-менеджер.

Как отмечает президент Узбекистана, в результате запуска атомной электростанции будет сэкономлено 3,7 млрд кубометров природного газа. Посредством переработки данного источника будет производиться нефтехимическая продукция с высокой добавленной стоимостью. "Даже если экспортировать сэкономленный газ без его переработки, в Узбекистан будет поступать 550-600 миллионов долларов в год", - отметил Ш.Мирзиеев.

В ходе совещания обсуждались организационно-техническая и практическая работа, связанная со строительством и эксплуатацией, обеспечению безопасности атомной электростанции. Президент дал поручение по изучению опыта развитых стран по строительству подобных объектов, разработке технических условий для размещения атомной электростанции, качественному выполнению геологоразведочных работ. Отмечалась необходимость создания в стране нормативно-правовой базы, касающейся новой сферы, разработки проекта Закона "Об использовании атомной энергии" и соответствующего постановления с учетом их соответствия требованиям МАГАТЭ и международным актам.

"Для координации всей работы в данном направлении, подготовки документов, осуществления проектирования и ведения переговоров при Кабинете Министров необходимо создать новую организацию. Вместе с тем при данной организации необходимо образовать дирекцию по строительству атомной электростанции. Со временем эта дирекция станет оператором атомной электростанции", - отметил глава государства.

Он также указал на необходимость подготовки высококвалифицированных специалистов по строительству и эксплуатации атомных электростанций. При отмечено, что в Ташкенте планируется открытие филиала Московского инженерно-физического института. Кроме того, даны поручения по отбору потенциальных кадров, окончивших вузы в направлениях физики и техники, их отправке на учебу и стажировку в вузы и атомные электростанции Москвы и Минска.

В ходе совещания даны указания по тщательной разработке мероприятий на каждом этапе реализации проекта, строгому контролю за эффективностью проводимой работы.

Как сообщалось ранее, "Росатом" предлагает построить в Узбекистане станцию из двух современных блоков поколения III+ ВВЭР-1200 в сроки, которая узбекская сторона посчитает приемлемыми для себя.

Генеральный директор Госкорпорации по "Росатом" Алексей Лихачев со ссылкой на руководство Узбекистана сообщал, что первая атомная станция в республике может быть построена в Навоийской области (запад Узбекистана - ИФ).

Узбекистан и Россия начали сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных целях после подписания межправсоглашения о сотрудничестве в декабре 2017 года. В настоящее время созданы две рабочие группы, которые ведут работу по проекту строительства АЭС в Узбекистане и в области научно-технологического развития. Уже в этом году для Узбекистана выделена квота на обучение студентов по ядерным специальностям в РФ.

В ноябре 2017 года по итогам переговоров в ходе визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Узбекистан были подписаны меморандум о сотрудничестве между ГК "Росатом" и Академией наук Узбекистана, а также контракт на производство и поставку ядерного топлива для исследовательского реактора ВВР-СМ между АО ""ТВЭЛ"" (входит в структуру "Росатома") и Институтом ядерной физики АН Узбекистана.