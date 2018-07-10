Трамп назвал Джонсона другом и не исключил, что может встретиться с ним в Британии

Президент США Дональд Трамп назвал своим другом Бориса Джонсона, покинувшего накануне пост главы МИД Британии, и не исключил, что может встретиться с ним в Лондоне на этой неделе, сообщает во вторник телеканал "Скай ньюс".
"Борис Джонсон - мой друг, он был со мной очень-очень милым, очень участливым. И, может быть, я поговорю с ним, когда я туда (в Великобританию - ИФ) доберусь", - сказал Д.Трамп на видео, опубликованном каналом.
"Мне нравится Борис Джонсон, мне он всегда нравился", - добавил Д.Трамп.
Д.Трамп также отметил, что у него хорошие отношения с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
Б.Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД Великобритании в понедельник, его уход связывают с разногласиями с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по вопросам Brexit. Тогда же свой пост покинул министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.
Б.Джонсона на посту министра иностранных дел сменил Джереми Хант, ранее занимавший должность министра здравоохранения Великобритании. Д.Дэвиса сменил бывший министр юстиции и жилищного строительства Доминик Рааб.
Визит Д.Трампа в Великобританию запланирован на 13 июля.
Выполнение резолюций Совбеза ООН по Карабаху обеспечат восстановление территориальной целостности Азербайджана – Алиев
Азербайджан и Турция до конца 2018 года проведут ряд совместных военных учения – Алиев
Эрдоган обещал Алиеву дальнейшую поддержку Турции в вопросе Карабаха и Нахчывана
Азербайджан и Турция создали новую энергетическую карту Евразии – Алиев
Самым крупным сегментом FMCG-рынка в России оказались сигареты - Nielsen
Нигерийская Petrolex ищет в России инвесторов для разработки двух нефтегазовых месторождений
На севере ЮАР разбился пассажирский самолет, 20 человек пострадали
"Реал" сообщает о переходе Криштиану Роналду в "Ювентус"
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Бакинское Транспортное Агентство и Caspian European Club расширяют сотрудничество
Несмотря на проблемы в энергетической системе, «AzerTelecom» обеспечил услугу беспрерывного и устойчивого Интернета
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений