Трамп назвал Джонсона другом и не исключил, что может встретиться с ним в Британии

Президент США Дональд Трамп назвал своим другом Бориса Джонсона, покинувшего накануне пост главы МИД Британии, и не исключил, что может встретиться с ним в Лондоне на этой неделе, сообщает во вторник телеканал "Скай ньюс".

"Борис Джонсон - мой друг, он был со мной очень-очень милым, очень участливым. И, может быть, я поговорю с ним, когда я туда (в Великобританию - ИФ) доберусь", - сказал Д.Трамп на видео, опубликованном каналом.

"Мне нравится Борис Джонсон, мне он всегда нравился", - добавил Д.Трамп.

Д.Трамп также отметил, что у него хорошие отношения с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Б.Джонсон ушел в отставку с поста главы МИД Великобритании в понедельник, его уход связывают с разногласиями с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по вопросам Brexit. Тогда же свой пост покинул министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.

Б.Джонсона на посту министра иностранных дел сменил Джереми Хант, ранее занимавший должность министра здравоохранения Великобритании. Д.Дэвиса сменил бывший министр юстиции и жилищного строительства Доминик Рааб.

Визит Д.Трампа в Великобританию запланирован на 13 июля.