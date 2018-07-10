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СНГ 10.07.2018 19:12

США по-прежнему считают Крым частью Украины - американский посол в Киеве

Посол США на Украине Мари Йованович констатировала отсутствие изменений в американской политике в вопросе Крыма.

"Американская политика относительно Крыма является неизменной: мы рассматриваем Крым как часть Украины и никаких изменений не предвидится в этой политике", - сказала дипломат в ходе дискуссии Киевского форума по безопасности "Чего стоит ожидать от саммита НАТО 2018 года?" во вторник в Киеве.

М.Йованович также напомнила, что США предоставляют значительный объем помощи в различных вопросах, в частности, в сфере безопасности.

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Тэги: США, ПОЛИТИКА, КРЫМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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