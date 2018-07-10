Канадский премьер надеется, что Россия станет играть более положительную роль на мировой арене

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в преддверии саммита НАТО выразил надежду на то, что Россия станет более позитивно действовать на мировой арене, передают во вторник западные СМИ.

"Мы определенно надеемся, что Россия предпочтет стать более положительным действующим лицом на мировой арене, нежели в прошлые годы", - заявил он журналистам в Риге.

Вместе с тем, Дж.Трюдо призвал страны-участницы Североатлантического альянса дать "ясный и решительный ответ" на действия России в международном пространстве.

Согласно заявлению Дж.Трюдо, такие действия России, как "вторжение в Крым, вмешательство (в ситуацию - ИФ) в Донбассе, действия в других частях света, особенно на британской территории, в Солсбери, - это то, что требует ясного и решительного ответа".