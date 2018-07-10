Азербайджан и Турция до конца 2018 года проведут ряд совместных военных учения – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что усилиями Анкары и Баку в регионе воцарится мир.
«Азербайджано-турецкое единство, дружба вносят большой вклад в региональную стабильность. Уверен, что усилиями Азербайджана и Турции в регионе установится мир», - заявил И.Алиев в ходе совместного брифинга с турецким коллегой Р.Т.Эрдоганом в Баку.
Он подчеркнул, что стороны успешно сотрудничают в сфере обороны.
«Турция обладает сильным военным потенциалом. Ее армия в одном ряду с сильнейшими армиями мира. Мы успешно продолжаем военное сотрудничество. Азербайджан закупает большое количество военной техники у Турции. На прошедшем в прошлом месяце военном параде часть этой техники была продемонстрирована», - добавил он.
И.Алиев также отметил, что в текущем году Азербайджан и Турция проведут семь военных учений, три из которых уже состоялись.
«Наши отношения многовекторные. В основе этих отношений стоят единство наших народов и государств, взаимные интересы. Мы друзья, братья. Показатель этого - первый после выборов президента Турции визит Р.Т.Эрдоган совершил в Азербайджан", - сказал И.Алиев.
Ф.Исазаде
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