Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.996 RUR   0.0272 GBR   2.2504 TRY   0.3595

Цена на нефть

    $/bbl WTI   73.85 Brent   78.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 43° Завтра 26° 38° 12 Июл 26° 38° 13 Июл 25° 33°

Внешняя политика 10.07.2018 19:14

Азербайджан и Турция до конца 2018 года проведут ряд совместных военных учения – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что усилиями Анкары и Баку в регионе воцарится мир.

«Азербайджано-турецкое единство, дружба вносят большой вклад в региональную стабильность. Уверен, что усилиями Азербайджана и Турции в регионе установится мир», - заявил И.Алиев в ходе совместного брифинга с турецким коллегой Р.Т.Эрдоганом в Баку.

Он подчеркнул, что стороны успешно сотрудничают в сфере обороны.

«Турция обладает сильным военным потенциалом. Ее армия в одном ряду с сильнейшими армиями мира. Мы успешно продолжаем военное сотрудничество. Азербайджан закупает большое количество военной техники у Турции. На прошедшем в прошлом месяце военном параде часть этой техники была продемонстрирована», - добавил он.

И.Алиев также отметил, что в текущем году Азербайджан и Турция проведут семь военных учений, три из которых уже состоялись.

«Наши отношения многовекторные. В основе этих отношений стоят единство наших народов и государств, взаимные интересы. Мы друзья, братья. Показатель этого - первый после выборов президента Турции визит Р.Т.Эрдоган совершил в Азербайджан", - сказал И.Алиев.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, РЕГИОН, МИР


Похожие новости


Совет Европы должен и впредь оказывать поддержку Турции – глава МИД Азербайджана Обеспечение стабильности в Турции представляет важность для всего региона – глава МИД Азербайджана Анкара поддерживает четырехсторонний формат сотрудничества Азербайджана, Ирана, России и Турции – турецкий посол в Баку В Генконсульстве Турции в Гяндже открыта книга памяти в связи с кончиной Сулеймана Демиреля Глава Нахчыванской АР Азербайджана встретился с командующим 3-й армии Вооруженных сил Турции Сотрудничество народов региона в интересах Анкары и Баку – вице-премьер Турции

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]