Выполнение резолюций Совбеза ООН по Карабаху обеспечат восстановление территориальной целостности Азербайджана – Алиев

Президент Ильхам Алиев считает необходимым выполнение резолюций Совбеза ООН по нагорно-карабахскому конфликту и восстановление территориальной целостности Азербайджана.
"Турция всегда оказывает Азербайджану большую поддержку в вопросе Нагорного Карабаха. Скорейшее урегулирование этого конфликта означает восстановление норм международного права. Совбез ООН принял 4 резолюции по конфликту. В них указано, что армянские вооруженные силы должны быть незамедлительно и без предусловий выведены с оккупированных территорий Азербайджана. Эти резолюции должны быть выполнены, территориальная целостность нашей страны должна быть восстановлена", - сказал И.Алиев в ходе совместного брифинга с турецким коллегой Р.Т.Эрдоганом в Баку во вторник.
По его словам, позиция Турции по конфликту полностью соответствует международным нормам. "Азербайджан, в свою очередь, во всех вопросах поддерживает Турцию. Наша совместная деятельность будет продолжена и в будущем", - подчеркнул азербайджанский лидер.
А.Азизов
Азербайджан и Турция создали новую энергетическую карту Евразии – Алиев
Самым крупным сегментом FMCG-рынка в России оказались сигареты - Nielsen
Нигерийская Petrolex ищет в России инвесторов для разработки двух нефтегазовых месторождений
На севере ЮАР разбился пассажирский самолет, 20 человек пострадали
"Реал" сообщает о переходе Криштиану Роналду в "Ювентус"
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Эфиопия и Эритрея восстанавливают авиасообщение и телефонную связь
Племянник экс-президента Саргсяна обвиняется в покушении на убийство и незаконном хранении оружия - СК Армении
Советник верховного лидера Ирана прибудет в Москву в четверг - посольство РФ в Тегеране
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Бакинское Транспортное Агентство и Caspian European Club расширяют сотрудничество
Несмотря на проблемы в энергетической системе, «AzerTelecom» обеспечил услугу беспрерывного и устойчивого Интернета
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений