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Карабахский конфликт 10.07.2018 19:25

Выполнение резолюций Совбеза ООН по Карабаху обеспечат восстановление территориальной целостности Азербайджана – Алиев

Президент Ильхам Алиев считает необходимым выполнение резолюций Совбеза ООН по нагорно-карабахскому конфликту и восстановление территориальной целостности Азербайджана.

"Турция всегда оказывает Азербайджану большую поддержку в вопросе Нагорного Карабаха. Скорейшее урегулирование этого конфликта означает восстановление норм международного права. Совбез ООН принял 4 резолюции по конфликту. В них указано, что армянские вооруженные силы должны быть незамедлительно и без предусловий выведены с оккупированных территорий Азербайджана. Эти резолюции должны быть выполнены, территориальная целостность нашей страны должна быть восстановлена", - сказал И.Алиев в ходе совместного брифинга с турецким коллегой Р.Т.Эрдоганом в Баку во вторник.

По его словам, позиция Турции по конфликту полностью соответствует международным нормам. "Азербайджан, в свою очередь, во всех вопросах поддерживает Турцию. Наша совместная деятельность будет продолжена и в будущем", - подчеркнул азербайджанский лидер.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]