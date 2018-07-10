Выполнение резолюций Совбеза ООН по Карабаху обеспечат восстановление территориальной целостности Азербайджана – Алиев

Президент Ильхам Алиев считает необходимым выполнение резолюций Совбеза ООН по нагорно-карабахскому конфликту и восстановление территориальной целостности Азербайджана.

"Турция всегда оказывает Азербайджану большую поддержку в вопросе Нагорного Карабаха. Скорейшее урегулирование этого конфликта означает восстановление норм международного права. Совбез ООН принял 4 резолюции по конфликту. В них указано, что армянские вооруженные силы должны быть незамедлительно и без предусловий выведены с оккупированных территорий Азербайджана. Эти резолюции должны быть выполнены, территориальная целостность нашей страны должна быть восстановлена", - сказал И.Алиев в ходе совместного брифинга с турецким коллегой Р.Т.Эрдоганом в Баку во вторник.

По его словам, позиция Турции по конфликту полностью соответствует международным нормам. "Азербайджан, в свою очередь, во всех вопросах поддерживает Турцию. Наша совместная деятельность будет продолжена и в будущем", - подчеркнул азербайджанский лидер.

А.Азизов