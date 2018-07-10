Руководители разведслужб РФ, Ирана, КНР и Пакистана обсудили вопросы борьбы с усилением ИГ в Афганистане

На встрече руководителей разведслужб России, Ирана, КНР и Пакистана в Исламабаде достигнуто понимание о необходимости скоординированных мер по пресечению проникновения террористов ИГИЛ из Сирии и Ирака в Афганистан, сообщил во вторник журналистам руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки РФ Сергей Иванов.

По его словам, в рабочей встрече 10 июля в Исламабаде принял участие директор СВР Сергей Нарышкин.

"В центре внимания находились вопросы борьбы с опасностью усиления террористической организации ИГИЛ на территории Афганистана", - сказал С.Иванов.

"Достигнуто понимание необходимости скоординированных мер по пресечению проникновения террористов ИГИЛ из Сирии и Ирака в афганские провинции для создания там угроз безопасности соседним странам", - подчеркнул руководитель пресс-бюро СВР.

"В ходе обмена мнениями подчеркнута важность активизации участия региональных держав в деле урегулирования конфликта в Афганистане", - добавил С.Иванов.