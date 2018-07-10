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Дальнее зарубежье 10.07.2018 20:01

Руководители разведслужб РФ, Ирана, КНР и Пакистана обсудили вопросы борьбы с усилением ИГ в Афганистане

На встрече руководителей разведслужб России, Ирана, КНР и Пакистана в Исламабаде достигнуто понимание о необходимости скоординированных мер по пресечению проникновения террористов ИГИЛ из Сирии и Ирака в Афганистан, сообщил во вторник журналистам руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки РФ Сергей Иванов.

По его словам, в рабочей встрече 10 июля в Исламабаде принял участие директор СВР Сергей Нарышкин.

"В центре внимания находились вопросы борьбы с опасностью усиления террористической организации ИГИЛ на территории Афганистана", - сказал С.Иванов.

"Достигнуто понимание необходимости скоординированных мер по пресечению проникновения террористов ИГИЛ из Сирии и Ирака в афганские провинции для создания там угроз безопасности соседним странам", - подчеркнул руководитель пресс-бюро СВР.

"В ходе обмена мнениями подчеркнута важность активизации участия региональных держав в деле урегулирования конфликта в Афганистане", - добавил С.Иванов.

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Тэги: РОССИЯ, АФГАНИСТАН, ИГ, УСИЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]