В Казахстане предлагают создать на Байконуре особую экономическую зону

Аким (глава администрации) Кызылординской области Казахстана Крымбек Кушербаев на встрече с первым вице-премьером Казахстана Аскаром Маминым и гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным внес ряд предложений по дальнейшему развитию комплекса "Байконур", сообщила пресс-служба областного акимата.
"Для привлечения инвестиций и диверсификации экономики города, создания благоприятных условий для развития бизнеса полагаем целесообразным подписать специальное межправительственное соглашение о создании особой экономической зоны на территории комплекса "Байконур", - сказал К.Кушербаев.
Также аким области предложил рассмотреть вопрос определения размеров средств, ежегодно выделяемых из бюджетов Казахстана и госкорпорации "Роскосмос" на социальное развитие города Байконур, а также обучения и воспитания детей граждан Казахстана на русском языке по казахстанским стандартам обучения.
"А.Мамин и Д.Рогозин дали поручения заинтересованным ведомствам сторон по предложениям, внесенным руководством области", - отмечается в сообщении.
Помимо этого, А.Мамин и Д.Рогозин в ходе рабочей поездки ознакомились с проектами по развитию туризма в Кызылординской области.
"В туристической зоне "Камбаш" состоялась презентация проектов по развитию туризма в Кызылординской области, в том числе на космодроме Байконур", - говорится в сообщении.
На встрече отмечалось, что благодаря совместным действиям сторонам удалось существенно продвинуться в решении вопросов социально-экономического развития космодрома и одноименного города.
В частности, администрация города при поддержке Роскосмоса начала работы по благоустройству городской среды, ремонту дорог, газификации жилья, а акимат области при поддержке правительства Казахстана начал строительство пяти многоквартирных жилых домов, принял в коммунальную собственность водопроводные и канализационные сети города и ведет разработку ТЭО их модернизации, газифицировал казахстанские школы и больницу.
Комплекс Байконур, включающий космодром и одноименный город, расположен на территории Кызылординской области Казахстана и находится в аренде у РФ до 2050 года.
На Байконуре действует российская администрация и российские правоохранительные органы. Казахстан имеет на Байконуре специального представителя президента и представительства силовых структур и ведомств.
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