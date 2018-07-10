В Казахстане предлагают создать на Байконуре особую экономическую зону

Аким (глава администрации) Кызылординской области Казахстана Крымбек Кушербаев на встрече с первым вице-премьером Казахстана Аскаром Маминым и гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным внес ряд предложений по дальнейшему развитию комплекса "Байконур", сообщила пресс-служба областного акимата.

"Для привлечения инвестиций и диверсификации экономики города, создания благоприятных условий для развития бизнеса полагаем целесообразным подписать специальное межправительственное соглашение о создании особой экономической зоны на территории комплекса "Байконур", - сказал К.Кушербаев.

Также аким области предложил рассмотреть вопрос определения размеров средств, ежегодно выделяемых из бюджетов Казахстана и госкорпорации "Роскосмос" на социальное развитие города Байконур, а также обучения и воспитания детей граждан Казахстана на русском языке по казахстанским стандартам обучения.

"А.Мамин и Д.Рогозин дали поручения заинтересованным ведомствам сторон по предложениям, внесенным руководством области", - отмечается в сообщении.

Помимо этого, А.Мамин и Д.Рогозин в ходе рабочей поездки ознакомились с проектами по развитию туризма в Кызылординской области.

"В туристической зоне "Камбаш" состоялась презентация проектов по развитию туризма в Кызылординской области, в том числе на космодроме Байконур", - говорится в сообщении.

На встрече отмечалось, что благодаря совместным действиям сторонам удалось существенно продвинуться в решении вопросов социально-экономического развития космодрома и одноименного города.

В частности, администрация города при поддержке Роскосмоса начала работы по благоустройству городской среды, ремонту дорог, газификации жилья, а акимат области при поддержке правительства Казахстана начал строительство пяти многоквартирных жилых домов, принял в коммунальную собственность водопроводные и канализационные сети города и ведет разработку ТЭО их модернизации, газифицировал казахстанские школы и больницу.

Комплекс Байконур, включающий космодром и одноименный город, расположен на территории Кызылординской области Казахстана и находится в аренде у РФ до 2050 года.

На Байконуре действует российская администрация и российские правоохранительные органы. Казахстан имеет на Байконуре специального представителя президента и представительства силовых структур и ведомств.