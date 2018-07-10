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Регион 10.07.2018 20:42

Советник верховного лидера Ирана прибудет в Москву в четверг - посольство РФ в Тегеране

Советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти посетит российскую столицу в четверг на этой неделе, сообщили "Интерфаксу" в посольстве РФ в Тегеране.

"Господин Велаяти будет находиться в Москве в четверг", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь иранские СМИ сообщают, что А.А.Велаяти доставит в Москву послание президенту России. Они отмечают, что об этой поездке сообщил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми. По данным иранских СМИ, в послании говорится о важности расширения отношений между Россией и Ираном. Других подробностей не приводится

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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]