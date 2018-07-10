Советник верховного лидера Ирана прибудет в Москву в четверг - посольство РФ в Тегеране

Советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти посетит российскую столицу в четверг на этой неделе, сообщили "Интерфаксу" в посольстве РФ в Тегеране.
"Господин Велаяти будет находиться в Москве в четверг", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь иранские СМИ сообщают, что А.А.Велаяти доставит в Москву послание президенту России. Они отмечают, что об этой поездке сообщил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми. По данным иранских СМИ, в послании говорится о важности расширения отношений между Россией и Ираном. Других подробностей не приводится
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