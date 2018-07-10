Эфиопия и Эритрея восстанавливают авиасообщение и телефонную связь

Эфиопия и Эритрея восстанавливают телефонное и авиасообщение после подписания мирного соглашения.

Ethio Telecom, госмонополист в телекоммуникационной отрасли Эфиопии, разослал своим абонентам сообщение о снятии блокировки с линий связи, установленную с момента начала конфликта между двумя странами в 1998 году.

Ethiopian Airlines во вторник объявила о том, что 17 июля планирует возобновить полеты в Асмэра (столица Эритреи), сообщает The East African.

Как сообщалось, Эфиопия и Эритрея в выходные провели историческую встречу, по результатам которой они объявили об окончании военного противостояния и заключении мира. Стороны также заявили о готовности сотрудничать в ряде сфер, в том числе в экономической и социальной.

Военный конфликт между Эфиопией и Эритреей вспыхнул в 1998 году и продлился до 2000 года из-за территориальных споров. Боевые действия унесли около 80 тыс. жизней.

Мирный договор был подписан сторонами в декабре 2000 года, однако Эфиопия отказалась принимать окончательное решение арбитража, вынесенное через два года, по вопросу о разделении спорных территорий. Ситуация, балансировавшая между миром и войной, просуществовала почти два десятка лет.