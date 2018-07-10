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Дальнее зарубежье 10.07.2018 21:22

Захарова посоветовала НАТО не тратить деньги на защиту от "виртуальной" российской угрозы

В МИД РФ считают, что США эксплуатируют мнимую "российскую угрозу" в стремлении получить от стран-членов НАТО больше средств на обеспечение их безопасности.

"Это абсолютно авантюрная история: сначала нагнать страху, ввести всех в тотальное содрогание при слове "Россия", а потом заявить, что они готовы осуществлять безопасность, но за деньги", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова радиостанции "Коммерсант-FM".

По ее словам, "игра стала еще более очевидной после того, как Соединенные Штаты Америки просто начали предъявлять непосредственно суммы и счета к оплате с членов альянса за ту деятельность, которую они на себя берут: сколько страны-члены НАТО должны платить за обеспечение собственной безопасности".

"Конечно, все это - повод для увеличения финансирования защиты от "российской угрозы", потому что сразу после заявлений о необходимости "противодействовать России" следует обновление счетов, запросов на субсидии по ВПК и так далее", - пояснила она.

В связи с этим М.Захарова заявила, что "создание новых вызовов, причем виртуальных - это и странно и неконструктивно". "Но самое главное - это просто разрушает основы современных международных отношений", - подчеркнула она.

Официальный представитель МИД РФ призвала НАТО перестать видеть в России врага и сосредоточиться на реальных проблемах.

"Нам кажется, должен быть другой вопрос, который давно назрел для стран-членов НАТО: борьба с реальными вызовами и угрозами, которая стоит на повестке дня, учитывая то количество террористических актов, которые происходили, в частности, в Европе - и не только в Европе, а во всех странах-членах альянса", - сказала М.Захарова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, НАТО, УГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]