В МИД РФ считают, что США эксплуатируют мнимую "российскую угрозу" в стремлении получить от стран-членов НАТО больше средств на обеспечение их безопасности.
"Это абсолютно авантюрная история: сначала нагнать страху, ввести всех в тотальное содрогание при слове "Россия", а потом заявить, что они готовы осуществлять безопасность, но за деньги", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова радиостанции "Коммерсант-FM".
По ее словам, "игра стала еще более очевидной после того, как Соединенные Штаты Америки просто начали предъявлять непосредственно суммы и счета к оплате с членов альянса за ту деятельность, которую они на себя берут: сколько страны-члены НАТО должны платить за обеспечение собственной безопасности".
"Конечно, все это - повод для увеличения финансирования защиты от "российской угрозы", потому что сразу после заявлений о необходимости "противодействовать России" следует обновление счетов, запросов на субсидии по ВПК и так далее", - пояснила она.
В связи с этим М.Захарова заявила, что "создание новых вызовов, причем виртуальных - это и странно и неконструктивно". "Но самое главное - это просто разрушает основы современных международных отношений", - подчеркнула она.
Официальный представитель МИД РФ призвала НАТО перестать видеть в России врага и сосредоточиться на реальных проблемах.
"Нам кажется, должен быть другой вопрос, который давно назрел для стран-членов НАТО: борьба с реальными вызовами и угрозами, которая стоит на повестке дня, учитывая то количество террористических актов, которые происходили, в частности, в Европе - и не только в Европе, а во всех странах-членах альянса", - сказала М.Захарова.
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