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Регион 10.07.2018 20:48

Племянник экс-президента Саргсяна обвиняется в покушении на убийство и незаконном хранении оружия - СК Армении

Следственный комитет Армении предъявил обвинение в покушении на убийство сыну брата бывшего президента Армении Сержа Саргсяна - Айку Саргсяну.

Как сообщает СК Армении, А.Саргсян также обвиняется в незаконном хранении оружия.

Следствием направлено ходатайство в суд об аресте А.Саргсяна.

Как сообщалось, генеральная прокуратура Армении возобновила производство уголовного дела по статье "покушение на убийство", фигурантом которого стал сын брата бывшего президента Армении Сержа Саргсяна - Айк Саргсян.

1 апреля 2007 года с огнестрельным ранением в области живота в больницу был доставлен житель Еревана Д.Симонян. В тот же день в полицию явился А.Гевондян, предъявив пистолет и патроны, и сообщил, что нашел оружие во дворе детского сада, и в результате неосторожного обращения с пистолетом случайно выстрелил в своего друга.

Тогда было возбуждено уголовное дело по ст.120 УК Армении (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Дело было закрыто в связи с примирением сторон.

Между тем, согласно сообщению Генпрокуратуры, 29 июня потерпевший Д.Симонян направил заявление в прокуратуру, сообщив, что в тот день под воздействием наркотиков в него выстрелил Айк Александрович Саргсян. По его словам, инцидент произошел в их доме - в предусмотренной для охраны комнате.

Пострадавшего доставили в больницу А.Саргсян и его брат Нарек Саргсян, пригрозив убить, если он расскажет, что на самом деле произошло в их доме.

Возбуждено уголовное дело по ст.34-104 УК Армении (покушение на убийство, наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет).

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ПЛЕМЯННИК, ОБВИНЕНИЕ


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