Племянник экс-президента Саргсяна обвиняется в покушении на убийство и незаконном хранении оружия - СК Армении

Следственный комитет Армении предъявил обвинение в покушении на убийство сыну брата бывшего президента Армении Сержа Саргсяна - Айку Саргсяну.
Как сообщает СК Армении, А.Саргсян также обвиняется в незаконном хранении оружия.
Следствием направлено ходатайство в суд об аресте А.Саргсяна.
Как сообщалось, генеральная прокуратура Армении возобновила производство уголовного дела по статье "покушение на убийство", фигурантом которого стал сын брата бывшего президента Армении Сержа Саргсяна - Айк Саргсян.
1 апреля 2007 года с огнестрельным ранением в области живота в больницу был доставлен житель Еревана Д.Симонян. В тот же день в полицию явился А.Гевондян, предъявив пистолет и патроны, и сообщил, что нашел оружие во дворе детского сада, и в результате неосторожного обращения с пистолетом случайно выстрелил в своего друга.
Тогда было возбуждено уголовное дело по ст.120 УК Армении (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Дело было закрыто в связи с примирением сторон.
Между тем, согласно сообщению Генпрокуратуры, 29 июня потерпевший Д.Симонян направил заявление в прокуратуру, сообщив, что в тот день под воздействием наркотиков в него выстрелил Айк Александрович Саргсян. По его словам, инцидент произошел в их доме - в предусмотренной для охраны комнате.
Пострадавшего доставили в больницу А.Саргсян и его брат Нарек Саргсян, пригрозив убить, если он расскажет, что на самом деле произошло в их доме.
Возбуждено уголовное дело по ст.34-104 УК Армении (покушение на убийство, наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет).
Президент Азербайджана прибыл в Брюссель для участия в саммите НАТО
Выполнение резолюций Совбеза ООН по Карабаху обеспечат восстановление территориальной целостности Азербайджана – Алиев
Азербайджан и Турция до конца 2018 года проведут ряд совместных военных учений – Алиев
Азербайджан и Турция создали новую энергетическую карту Евразии – Алиев
Самым крупным сегментом FMCG-рынка в России оказались сигареты - Nielsen
Два полковника полиции погибли при разгоне несанкционированной акции в Гяндже
На севере ЮАР разбился пассажирский самолет, 20 человек пострадали
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Бакинское Транспортное Агентство и Caspian European Club расширяют сотрудничество
Несмотря на проблемы в энергетической системе, «AzerTelecom» обеспечил услугу беспрерывного и устойчивого Интернета
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений