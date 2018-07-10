Два полковника полиции погибли при разгоне несанкционированной акции в Гяндже

В Азербайджане при предотвращении несанкционированной акции в городе Гянджа погибли два офицера полиции, отмечается в заявлении МВД, Службы госбезопасности и Генпрокуратуры республики.

«Во вторник в 20:00 по местному времени радикальная религиозная группа из 150-200 человек попыталась провести несанкционированную акцию перед Исполнительной властью города Гянджа. Полиция предупредила участников акции о недопустимости ее проведения и призвала их разойтись. Однако, участники акции оказали сопротивление полиции с использованием колющих и режущих предметов», - отмечается в сообщении.

При предотвращении акции погибли двое офицеров полиции – замначальник Главного управления полиции Гянджи, полковник Ильгар Балакишиев, а также замначальник Управления полиции Низаминского района Гянджи, полковник-лейтенант Самед Аббасов.

По данным МВД было задержано 40 участников акции, они доставлены в отделение полиции.

«В течение 30 минут правопорядок в центре Гянджи был восстановлен», - отмечается в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.3, 120.2.7, 220.1, 221.3, 228.4, 315.2 УК Азербайджана.

«В настоящее время проводятся следственные мероприятия с целью выявления и привлечение к ответственности всех организаторов и участников акции», - отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что акция проводилась в поддержку Юниса Сафарова, организовавшего покушение на главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева.

Как сообщалось ранее, покушение на Э.Велиева было совершено 3 июля вечером. В результате инцидента глава ИВ Гянджи получил ранения, в настоящее время он проходит лечение. Также получил ранения его охранник.

При этом Юнис Сафаров, который совершил покушение, был задержан правоохранительными органами на месте преступления.

В совместном заявлении пресс-служб Генпрокуратуры, МВД и Службы Госбезопасности Азербайджана отмечается, что уроженец города Гянджа Ю.Сафаров является гражданином России. В 2016 году в течение 8 месяцев проживал в городе Гум (Иран), а также "вместе с гражданином Азербайджана Расимом Асадовым прошел боевую подготовку в рядах вооруженных формирований на территории Сирии".

Следствие квалифицировало действия Ю.Сафаров в качестве целенаправленного и запланированного террористического акта.

Правоохранительные органы отмечают, что основной целью теракта Ю.Сафарова является установление в Азербайджане исламского государства, управляемого законами шариата. Для этого он должен был убить нескольких государственных чиновников с целью создания в республике ажиотажа, хаоса и страха, с конечной целью насильственного захвата власти.

Кроме того, отмечается, что Ю.Сафаров также подготовил видеообращение от имени движения "Мусульманское единство" и распространил его среди своих единомышленников за рубежом, которое должно было распространиться на территории Азербайджана в случае, если бы теракт в Гяндже удался. В своем обращении Ю.Сафаров призвал жителей страны к вооруженной борьбе против должностных лиц.

По делу о покушении на главу Гянджи задержаны еще три члена преступной группировки, принимавших участие в подготовке преступления. Предпринимаются меры по установлению и привлечению к ответственности других членов преступной группировки.

А.Азизов