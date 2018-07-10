Президент Азербайджана прибыл в Брюссель для участия в саммите НАТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник прибыл в Брюссель для участия в саммите НАТО, сообщает сайт главы государства.

«И.Алиев по приглашению генсека НАТО Йенса Столтенберга во вторник прибыл в Брюссель для участия в саммите НАТО», - отмечается в информации.

А.Азизов