Президент Азербайджана прибыл в Брюссель для участия в саммите НАТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник прибыл в Брюссель для участия в саммите НАТО, сообщает сайт главы государства.
«И.Алиев по приглашению генсека НАТО Йенса Столтенберга во вторник прибыл в Брюссель для участия в саммите НАТО», - отмечается в информации.
А.Азизов
Азербайджан и Турция создали новую энергетическую карту Евразии – Алиев
Самым крупным сегментом FMCG-рынка в России оказались сигареты - Nielsen
Два полковника полиции погибли при разгоне несанкционированной акции в Гяндже
На севере ЮАР разбился пассажирский самолет, 20 человек пострадали
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Россия призвала США в кратчайшие сроки ликвидировать свои запасы химоружия
Захарова посоветовала НАТО не тратить деньги на защиту от "виртуальной" российской угрозы
Эфиопия и Эритрея восстанавливают авиасообщение и телефонную связь
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Бакинское Транспортное Агентство и Caspian European Club расширяют сотрудничество
Несмотря на проблемы в энергетической системе, «AzerTelecom» обеспечил услугу беспрерывного и устойчивого Интернета
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений