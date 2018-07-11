Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9937 RUR   0.0274 GBR   2.2541 TRY   0.3604

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.11 Brent   78.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 37° Завтра 26° 37° 13 Июл 24° 33° 14 Июл 24° 33°

Финансы 11.07.2018 12:28

Минэкономразвития РФ ожидает курс доллара на конец 2018 года в 61,7 руб

Курс доллара на конец 2018 года ожидается на уровне 61,7 руб., на конец 2019 года - 63,8 руб., говорится в подготовленном Минэкономразвития РФ уточненном макроэкономическом прогнозе на 2018 год и основных параметрах на период до 2024 года (базовый сценарий, "Интерфакс" ознакомился с текстом документа).

Часть базовых показателей обновленного прогноза уже была обнародована, но целиком документ не публиковался.

На конец 2020 года министерство прогнозирует курс доллара в 64,1 руб., конец 2021 года - 63,9 руб., конец 2022 года - 64,8 руб., конец 2023 года - 66,4 руб., конец 2024 года - 68,0 руб.

Ранее Минэкономразвития опубликовало прогноз по среднегодовому курсу рубля. Согласно ожиданиям Минэкономразвития, среднегодовой курс доллара в 2018 году составит 60,8 руб., в 2019 году - 63,2 руб., в 2020 году - 63,8 руб. в 2021 году - 64 руб., в 2022 году - 64,7 руб., в 2023 году - 66,3 руб., в 2024 году - 68,0 руб.

Среднегодовой курс евро к доллару заложен в прогнозе в 2018 году на уровне 1,252 доллара, в 2019-2024 годах - 1,3 доллара за евро.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КУРС, ПРОГНОЗ, МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ


Похожие новости


Рублю не удастся вернуться к прежнему курсу - Кудрин В МИД РФ сожалеют, что Германия и Франция отошли от здравого курса в отношении России Россия проводит самостоятельную политику, но никогда не станет искать себе врагов - Лавров Путин: Банк России многое делает для укрепления рубля Плавающему курсу рубля эффективной альтернативы сейчас нет - Набиуллина Азербайджан, разочарованный Западом, может еще более сблизиться с Турцией, Россией и Израилем - эксперт

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]