Минэкономразвития РФ ожидает курс доллара на конец 2018 года в 61,7 руб

Курс доллара на конец 2018 года ожидается на уровне 61,7 руб., на конец 2019 года - 63,8 руб., говорится в подготовленном Минэкономразвития РФ уточненном макроэкономическом прогнозе на 2018 год и основных параметрах на период до 2024 года (базовый сценарий, "Интерфакс" ознакомился с текстом документа).
Часть базовых показателей обновленного прогноза уже была обнародована, но целиком документ не публиковался.
На конец 2020 года министерство прогнозирует курс доллара в 64,1 руб., конец 2021 года - 63,9 руб., конец 2022 года - 64,8 руб., конец 2023 года - 66,4 руб., конец 2024 года - 68,0 руб.
Ранее Минэкономразвития опубликовало прогноз по среднегодовому курсу рубля. Согласно ожиданиям Минэкономразвития, среднегодовой курс доллара в 2018 году составит 60,8 руб., в 2019 году - 63,2 руб., в 2020 году - 63,8 руб. в 2021 году - 64 руб., в 2022 году - 64,7 руб., в 2023 году - 66,3 руб., в 2024 году - 68,0 руб.
Среднегодовой курс евро к доллару заложен в прогнозе в 2018 году на уровне 1,252 доллара, в 2019-2024 годах - 1,3 доллара за евро.
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