Силы, пытающиеся создать хаос и противостояние в Азербайджане, понесут серьезное наказание в рамках закона, заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведующий отделом Али Гасанов.

"Я могу с уверенностью сказать, что лица, стремящиеся создать хаос и противостояние, будут серьезно наказаны в рамках законодательства", - написал А.Гасанов на своей странице в Facebook, комментируя события в Гяндже.

При этом он призвал граждан, которые нарушили общественный порядок, осознать свои ошибки и отказаться от участия в таких акциях. "Национальные интересы, государственность Азербайджана никогда не должны быть предметом обсуждений и не должны подвергаться опасности", - отметил он.

А.Гасанов подчеркнул, что власти Азербайджана будут жестко пресекать призывы к террору. "Кроме этого, недопустимо оправдание терроризма по любым причинам и предлогам", - добавил он.

Как сообщалось ранее, вечером 10 июля при предотвращении несанкционированной акции в городе Гянджа (второй по величине город страны) погибли двое офицеров полиции - замначальник Главного управления полиции Гянджи, полковник Ильгар Балакишиев, а также замначальник Управления полиции Низаминского района Гянджи, полковник-лейтенант Самед Аббасов.

Акцию пыталась провести радикальная религиозная группа из 150-200 человек. Полиция предупредила участников акции о недопустимости ее проведения и призвала их разойтись. Однако, участники акции оказали сопротивление полиции с использованием колющих и режущих предметов.

По данным МВД было задержано 40 участников акции, они доставлены в отделение полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.3, 120.2.7, 220.1, 221.3, 228.4, 315.2 УК Азербайджана.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия с целью выявления и привлечение к ответственности всех организаторов и участников акции.

Ранее сообщалось, что акция проводилась в поддержку Юниса Сафарова, организовавшего покушение на главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева.

Как сообщалось ранее, покушение на Э.Велиева было совершено 3 июля вечером. В результате инцидента глава ИВ Гянджи получил ранения, в настоящее время он проходит лечение.

При этом Юнис Сафаров, который совершил покушение, был задержан правоохранительными органами на месте преступления.

В совместном заявлении пресс-служб Генпрокуратуры, МВД и Службы Госбезопасности Азербайджана отмечается, что уроженец города Гянджа Ю.Сафаров является гражданином России. В 2016 году в течение 8 месяцев проживал в городе Гум (Иран), а также "вместе с гражданином Азербайджана Расимом Асадовым прошел боевую подготовку в рядах вооруженных формирований на территории Сирии".

Следствие квалифицировало действия Ю.Сафаров в качестве целенаправленного и запланированного террористического акта.

Правоохранительные органы отмечают, что основной целью теракта Ю.Сафарова является установление в Азербайджане исламского государства, управляемого законами шариата. Для этого он должен был убить нескольких государственных чиновников с целью создания в республике ажиотажа, хаоса и страха, с конечной целью насильственного захвата власти.

Кроме того, отмечается, что Ю.Сафаров также подготовил видеообращение от имени движения "Мусульманское единство" и распространил его среди своих единомышленников за рубежом, которое должно было распространиться на территории Азербайджана в случае, если бы теракт в Гяндже удался. В своем обращении Ю.Сафаров призвал жителей страны к вооруженной борьбе против должностных лиц.

А.Азизов