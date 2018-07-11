Суд в Мюнхене приговорил к пожизненному заключению пособницу неонацистов, убивших 10 человек

Высший земельный суд Мюнхена в среду приговорил к пожизненному заключению 43-летнюю Беате Чепе, которая была признана соучастницей в деле о неонацистской группировке NSU, члены которой обвиняются в убийстве 10 человек и организации двух взрывов.
"Суд установил особую тяжесть вины обвиняемой", - сказал журналистам пресс-секретарь суда Флориан Гливитский, заявление которого транслировалось в телеэвире.
Б.Чепе - главная обвиняемая по делу группировки неонацистов "Национал-социалистическое подполье" (NSU), суд идет более пяти лет. На минувшей неделе фигурантка заявила, что после стольких лет в тюрьме ей тяжело говорить, и она не может сконцентрироваться, но напомнила, что сама пришла с повинной и раскаивается во всем.
Вместе с тем, Б.Чепе настаивает, что не участвовала в убийствах и ничего не знает о выборе жертв. Обвиняемая заявила, что не хотела убийств и давно не придерживается неонацистских взглядов. Она также заявила, что "до сих пор потрясена всем случившимся и это тяготит ее".
В группировке NSU кроме Б.Чепе состояли Уве Мундлоз и Уве Бёнхардт. Почти 14 лет эти трое жили вместе, скрываясь. У.Мундлоз и У.Бёрнхард покончили с собой в 2011 году при попытке задержания, после этого Б.Чепе подожгла общую квартиру в городе Цвикау. Мужчин обвиняют в убийстве десяти человек и двух взрывах. Кроме того У.Мундлоз и У.Бёрнхард застрелили женщину-сотрудницу полиции Мишель Кизеветтер, которой было 22 года. Практически во всех случаях убийства были совершены на почве ненависти к иностранцам.
Суд признал Б.Чепе соучастницей во всех преступлениях. Кроме нее в деле было еще несколько фигурантов, в частности, Ральф Воллебен, которого суд признал виновным в поставке оружия неонацистам. Р.Воллебена приговорили к 10 годам тюрьмы.
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