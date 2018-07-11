Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9937 RUR   0.0274 GBR   2.2541 TRY   0.3604

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.11 Brent   78.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 37° Завтра 26° 37° 13 Июл 24° 33° 14 Июл 24° 33°

ТЭК 11.07.2018 12:59

Норвегия в I полугодии сократила добычу углеводородов на 3,7%

Норвегия в июне повысила добычу нефти и конденсата на 5,3% - до 1,747 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,659 млн б/с в предшествующий месяц, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).

В то же время относительно июня 2017 года производство сократилось на 7,2%.

Продажи природного газа в прошлом месяце составили 9,3 млрд кубометров, уменьшившись за месяц на 0,4 млрд кубометров.

В среднем производство нефти в июне составляло 1,480 млн б/с, что на 12% больше майского объема, но на 3,3% ниже прогноза NDP.

Относительно июня прошлого года показатель добыча снизилась на 4,7%. Основными причинами сокращения стали технические проблемы на ряде месторождений.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в первым полугодиям составил почти 115 млн кубометров нефтяного эквивалента, что на 4,4 млн кубометров (на 3,7%) ниже показателя за аналогичный период 2017 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НОРВЕГИЯ, НЕФТЬ, ГАЗ, ДОБЫЧА


Похожие новости


Норвегия в сентябре сократила добычу нефти и конденсата на 8,8% На выборах в Норвегии победила правящая коалиция, нефтяная стратегия вряд ли существенно изменится Норвегия не будет менять бюджетную политику, несмотря на обвал нефтяных цен

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]