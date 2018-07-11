Норвегия в I полугодии сократила добычу углеводородов на 3,7%

Норвегия в июне повысила добычу нефти и конденсата на 5,3% - до 1,747 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,659 млн б/с в предшествующий месяц, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).
В то же время относительно июня 2017 года производство сократилось на 7,2%.
Продажи природного газа в прошлом месяце составили 9,3 млрд кубометров, уменьшившись за месяц на 0,4 млрд кубометров.
В среднем производство нефти в июне составляло 1,480 млн б/с, что на 12% больше майского объема, но на 3,3% ниже прогноза NDP.
Относительно июня прошлого года показатель добыча снизилась на 4,7%. Основными причинами сокращения стали технические проблемы на ряде месторождений.
Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в первым полугодиям составил почти 115 млн кубометров нефтяного эквивалента, что на 4,4 млн кубометров (на 3,7%) ниже показателя за аналогичный период 2017 года.
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